CSIF reclama al Ayuntamiento de Badajoz la uniformidad de verano para la Policía Local

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado este miércoles al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Badajoz que facilite la uniformidad de verano a la plantilla de la Policía Local "lo antes posible" ante las altas temperaturas que se registran ya en la ciudad.



Así pues, la organización sindical ha criticado la "parsimonia" de los responsables del Consistorio porque todavía no han publicado el concurso para la adquisición de los uniformes de verano.



En este sentido, ha solicitado "agilidad" a estos servicios en la publicación del concurso para que la presentación de ofertas, la apertura de plicas y los plazos de entrega de las equitaciones se realice "a la mayor brevedad posible".



"Y es que de seguirse retrasando todo el proceso administrativo las prendas de uniformidad no llegarán antes de finales de agosto o principios de septiembre", ha considerado en una nota de prensa.



De esta forma, CSIF ha sostenido que es "urgente" esta acción del consistorio, ya que el pasado verano "tan solo se entregaron como dotación de la uniformidad de verano dos polos de manga cortan y no a todos los miembros de la Policía Local".



Una "carencia", según ha añadido, que también se da en los pantalones, ya que "se están utilizando los de invierno y cada agente cuenta con un solo pantalón sin repuesto".



Finalmente, CSIF ha recordado a los responsables de gobierno del Consistorio que es de "obligado cumplimiento" la orden de 15 de mayo de 2019 que establece la descripción de los elementos que integran la uniformidad, acreditación y equipamiento para los policías locales de Extremadura.