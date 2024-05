El contenedor marrón llega a Jerez, Campanario, Aceuchal y Fuente del Maestre

Ep.



El Consorcio de gestión medioambiental de la Diputación de Badajoz, Promedio, implantará la recogida separada de los residuos orgánicos a través del contenedor marrón entre los meses de mayo y junio en las localidades de Jerez de los Caballeros, Campanario, Aceuchal y Fuente del Maestre.



El objetivo es recuperar el mayor porcentaje posible de residuos orgánicos y contribuir así a mejorar las cifras de reciclaje en la región y, para facilitar su puesta en marcha, se llevará a cabo la campaña informativa 'En la orgánica está la solución' y se entregarán cubos pequeños de color marrón (de 10 litros para particulares y de 60 litros para grandes generadores como establecimientos y locales de ocio), además de bolsas compostables, la llave necesaria para abrir los contenedores o material informativo.



El diputado delegado del Consorcio Promedio, Francisco Buenavista, ha presentado esta campaña acompañado del alcalde de Aceuchal, Sergio Gordón, y del jefe de servicio de recogida de residuos urbanos de Promedio, Miguel León, y ha recordado que hace más de dos años se iniciaron las primeras experiencias de recogida de residuos orgánicos en la provincia en La Albuera y Entrín Bajo y que ya entonces tenían "claro" que era un camino que debían ir transitando "poco a poco".



De este modo, se han ido dando pasos y en febrero del pasado año se incorporaron a esta recogida Guareña, Azuaga y Llerena, adelantándose a las grandes ciudades de la región en torno a un tema que, como ha señalado, tiene un carácter "imperativo" según la Ley española en materia de reciclaje y los objetivos marcados por Europa.



Así, tienen una "hoja de ruta definida" para que los 104 municipios que tienen delegado en Promedio la recogida y la gestión de los residuos puedan llegar a cumplir esta "exigencia" hasta mediados de 2025, y este miércoles presentan "un nuevo paso", con la implantación del contenedor marrón en Jerez de los Caballeros, Campanario, Aceuchal y Fuente del Maestre.



A este respecto y para impulsar y dar a conocer la recogida de la fracción orgánica han puesto en marcha la campaña 'En la orgánica está la solución', que pone en valor el reciclaje de la materia orgánica para alcanzar los objetivos anteriormente citados, y ante lo que ha invitado a tener en cuenta que, actualmente, entre un 30 y un 35 por ciento de los residuos de la bolsa de basura de cualquier familia de Extremadura es materia orgánica que no se está separando dificultando su adecuado reciclado.



En este sentido, entre mediados de mayo y finales de junio las calles de estas cuatro localidades contarán con 404 nuevos contenedores con una capacidad de 400 litros y que se instalarán sumándose a los que ya se tienen formando "islas", en relación a lo cual se han previsto inicialmente 159 contenedores marrones para Jerez de los Caballeros, 92 para Fuente del Maestre, 100 para Aceuchal y 53 para Campanario.



Dentro de la campaña con la que inician la recogida de la fracción orgánica en estos cuatro municipios, también han grabado una serie de vídeos didácticos en los que los protagonistas son los niños de estas localidades, según Buenavista, que ha detallado que en próximas semanas se repartirán puerta a puerta 13.000 cubos aireados con bolsas compostables y la llave que permite abrir el contenedor marrón, además de materiales divulgativos o charlas informativas.



El calendario de implantación de la recogida de los residuos orgánico abarca estos meses de mayo y junio, el reparto de material se ha iniciado este martes en Campanario y Fuente del Maestre y el inicio de la recogida está prevista para principios de junio, mientras que en Aceuchal y Jerez de los Caballeros los kits se repartirán a finales de mayo y los contenedores comenzarán a recogerse a partir del 19 de junio.



Las fracciones existentes mantienen la frecuencia de recogida y la orgánica se hará entre dos y tres días por semana en función de las necesidades y la implantación del servicio, según el diputado, que ha destacado que el presupuesto de implantación de la orgánica en estas cuatro localidades asciende a 350.000 euros y cuenta con la cofinanciación de fondos europeos Next Generation, dentro de las subvenciones para la mejorar la gestión de residuos municipales de la Junta de Extremadura en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno.



Por su parte, el alcalde de Aceuchal ha valorado que "esto no es futuro, esto ya es presente" y que en la localidad ya lo están viendo con las charlas informativas y el trabajo que se está haciendo a pie de calle, ante algo que se tiene que aplicar de forma "responsable".