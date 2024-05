La Red Española de Ciudades Inteligentes se cita en Cáceres para avanzar en digitalización

Ep.

La Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) y la Diputación de Cáceres han organizado el evento 'Territorios Inteligentes' que se celebra en Cáceres para promover el intercambio de conocimientos y experiencias sobre transformación urbana para impulsar la innovación territorial y la digitalización no solo en las ciudades, sino también en el ámbito rural con el apoyo de las nuevas tecnologías y con la implicación de las instituciones públicas en su implementación.



En esta cita se han abordado las mejores prácticas llevadas a cabo por las diputaciones provinciales y por los ayuntamientos en áreas clave como infraestructuras, movilidad, conectividad y agua, así como modelo de gobernanza, normalización e innovación territorial, y la importancia del turismo como dinamizador económico del territorio.



Con la previsión de que otras diputaciones provinciales vayan adhiriéndose a RECI, a la que ya pertenece la Diputación de Cáceres, estas jornadas han contado con la participación de representantes de las diputaciones de Badajoz, Huelva, Pontevedra, Granada, Valencia, Salamanca, Castellón, Sevilla o Córdoba.



A la jornada inaugural han asistido el secretario general para el Reto Demográfico del Gobierno, Francisco Javier Boya Alós; el presidente de RECI y alcalde del Ayuntamiento de Las Rozas, José de la Uz Pardos; el director general de Urbanismo de la Junta de Extremadura, Saturnino Corchero; el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, entre otros.



El secretario general para el Reto Demográfico del Ministerio de Transición Ecológica, Francisco Javier Boya, ha resaltado que este congreso "es una oportunidad para entender y avanzar en este proceso de digitalización que afecta en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana", y también para abordar la relación entre estas ciudades que son un polo de innovación y de conocimiento.



"Pero también necesitamos que estas ciudades miren al medio rural", ha recalcado, porque las zonas rurales tienen problemas demográficos y de dinamismo económico, por lo que es necesario "conectar estos ecosistemas", algo para lo que el ministerio ha diseñado un plan con 130 medidas "que ha dejado 605 millones de euros en Extremadura, invertidos en distintos ámbitos para combatir la despoblación", ha dicho.



Además, en la conferencia sectorial el Gobierno de Extremadura ha recibido unos 13 millones de euros para abordar proyectos relacionados con la demografía, según ha explicado el responsable ministerial en declaraciones a los medios antes de la inauguración del congreso.



Con todas estas inversiones, lo que se pretende es avanzar en la digitalización y la conectividad pero también en la capacitación digital de personas mayores para que no queden desconectados de este proceso. "Por tanto, ahora se trata de que, sobre esta base sólida de conectividad más capacitación, podamos desarrollar ecosistemas, podamos desarrollar una economía digital que nos ayude a mejorar también la demografía de nuestro medio rural", ha concluido.



COMPARTIR INFORMACIÓN



Por su parte, el presidente de RECI, José de la Uz Pardos, ha recalcado la importancia del "trabajo en red" y "la compartición de información" entre varios territorios porque "la tecnología y la digitalización ayudan al empleo, al desarrollo de la población, y a gestionar más eficaz y más eficientemente la administración y, por tanto, al desarrollo para nuestros territorios".



Cabe recordar que la Red Española de Ciudades Inteligentes se fundó en 2011 y forman parte de ella casi 150 municipios de toda España y algunas diputaciones provinciales como Valencia, Barcelona y la anfitriona, Cáceres. RECI se encarga de la conectividad que "es fundamental e importantísima para poder vertebrar el territorio y luego expertos y empresas que están desarrollando proyectos para poder ver qué soluciones podemos aplicar", ha concluido el presidente.



El presidente de la diputación cacereña, Miguel Ángel Morales, ha resaltado en su intervención el deseo de la institución de "participar activamente en la aplicación de las nuevas tecnologías para mejorar la vida de las personas en el medio rural, en todos los municipios sea cual sea su tamaño".



De hecho, la Diputación de Cáceres es una de las primera instituciones provinciales en adherirse a RECI, "porque queremos aprender y asumir lo que funciona en otros núcleos, en grandes ciudades, e implementarlo en nuestro territorio adaptándolo a nuestras necesidades, como las políticas en las que estamos trabajando de la nueva gestión del agua, la movilidad sostenible o el turismo inteligente".



En este sentido, Morales ha puesto sobre la mesa datos que llevan a pensar en la necesidad de aplicar la tecnología adaptándola a las necesidades de cada territorio, ya que la provincia de Cáceres tiene casi 20.000 kilómetros cuadrados y apenas 400.000 habitantes, una población inferior a la que aglutinan cuatro municipios del entorno de Madrid.



"Esto nos lleva a pensar que la forma de aplicar las nuevas tecnologías debe adaptarse a cada territorio para mejorar las condiciones de vida, y siempre racionalizando y mejorando la eficacia de los recursos públicos, que es lo que se pretende a través de la red", ha resaltado Morales.



Por su parte, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha destacado que el ayuntamiento cacereño considera "estratégico y prioritario apostar por la eficiencia en la prestación de los servicios públicos", y ha puesto como ejemplo el sistema de riego inteligente que se emplea en los parques y jardines para que no se desperdicie ni una gota de agua.



"En esta línea de alcanzar la sostenibilidad, estamos trabajando en poder aplicar energías renovables a nuestra flota de autobuses, en lograr que los edificios municipales se autoabastezcan de energía con placas solares o en facilitar la creación de comunidades energéticas", ha apuntado Mateos, que ha incidido en la apuesta que Cáceres está haciendo para convertirse en ciudad inteligente".



Mateos ha enumerado otros ejemplos como el sistema por el que fichan los empleados municipales, la plataforma web de tramitación, o el sistema de conteo de personas en grandes eventos, además de avanzar en movilidad urbana o seguridad ciudadana, "cuestiones que estamos abordando ya dentro de nuestra Estrategia Territorial Integrada", ha dicho.



En su intervención ha tendido la mano a la Diputación Provincial de Cáceres para contribuir al desarrollo inteligente de toda la provincia y "para lograr entre todos que cuando se hable del territorio cacereño, se hable de un espacio atractivo, innovador e integrador de nuevas estrategias que hagan la vida más sencilla a los ciudadanos".