La Junta no contempla sacar al "extrarradio" el centro de salud Los Pinos de Badajoz

La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha avanzado que la ubicación provisional del centro de salud 'Los Pinos' no estará en el "extrarradio" de Badajoz.

García Espada, que ha asegurado que continúan trabajando en este traslado provisional del centro de salud antes de su ubicación definitiva que espera que sea en el antiguo hospital provincial de la capital pacense, ha reiterado que se trata de una de las "preocupaciones" que tiene desde que asumió el cargo.

"Todos los pasos se están dando hacia ese camino", ha indicado respecto al emplazamiento en el hospital provincial, al tiempo que ha señalado que al mismo tiempo se trabaja en un emplazamiento provisional que "siempre" ha querido que sea dentro de la zona básica de salud a la que corresponde este centro sanitario.

Sin embargo, no ha dado más detalles porque son "un gobierno de certezas", por lo que lo contarán "cuando esté todo preparado", ha indicado, para adelantar que será "lo más breve posible" y confiar en que antes de que finalice el año puedan trasladar todos los avances que han hecho, así como dónde va a ser la ubicación y cómo se va a efectuar.

En este sentido, la consejera ha incidido en que "hubiera sido muy fácil" sacar el centro de salud de su zona básica de salud a una "muy periférica" de la ciudad y en que la hubieran tenido "ya sobre la mesa", y que lo barajaron pero, en su opinión, "no era suficiente" dada la población que cubre dicho centro, en la mayoría de los casos de una edad avanzada y sería un "impedimento" para su prestación de su salud.

"Por ese motivo", ha destacado, "se sigue trabajando y con mucha ilusión y con mucho entusiasmo" para que la ubicación que tienen "vista como provisional pueda ser una realidad lo antes posible". No obstante, no van a adelantarlo "hasta que no sea una realidad" y, en todo caso, ha trasladado a los vecinos que "estén tranquilos": "no va a salir al extrarradio de la ciudad, y ese es mi cometido, pero queremos que sea una realidad lo antes posible, los proyectos administrativos tienen un plazo".

Sobre si antes de finales de año podría estar lista la ubicación provisional, ha reconocido que es "difícil" y que le hubiera gustado que hubiera sido así, pero que en todo caso se están dando todos los pasos para agilizar el proyecto administrativo de licitación, porque implica un proyecto para poderlo ubicar en la zona básica de salud o en los alrededores, pero no quieren que sea en el extrarradio, "que era la ubicación que hubiera sido más rápida, pero probablemente con mayor peso sobre la asistencia sanitaria de los vecinos de esa zona".

"Vamos a paso firme y no a decisiones rápidas que vayan en contra, digamos, del impedimento de los vecinos", ha apuntillado Sara García, que ha reiterado que la grieta monitorizada hace cinco años les preocupa y no van a tardar "otros cinco años en tomar una decisión", por lo que trabajan en una ubicación provisional y avanza hacia la definitiva.

Sobre dicho emplazamiento provisional y si mantendrá los mismos servicios o facultativos, ha asegurado que "no va a ir nunca en un detrimento de la asistencia sanitario de la zona básica de salud, jamás", y sobre el original que están trabajando para que sea en el hospital provincial, pero que hay varios proyectos "sobre la mesa de gran envergadura", como el Hospital Universitario de Cáceres, la segunda fase del de Don Benito-Villanueva o en Badajoz, entre otros, dicho antiguo hospital provincial, y que "todo eso va paralelo avanzando".

"Nosotros damos todos los pasos para que sea una realidad allí, ubicación definitiva, y mientras tanto una provisional", ha indicado, junto con que le "parece de recibo" que los vecinos lleven cinco años con una grieta monitorizada en esa zona básica de salud y que "hubiera sido muy fácil sacarlo al extrarradio de la ciudad" y estarían "ya fuera", pero tendría un "coste" para los vecinos de esa zona básica de salud, y, por tanto, van a hacérselo "lo más fácil posible" para su uso y asistencia.

Acerca de la situación del espacio actual, la consejera ha afirmado que les hubiera gustado encontrarlo "resuelto" a su llegada a la Junta, "porque llevan cinco años con la grieta monitorizada" y "no se había hecho absolutamente nada". "Ojalá el gobierno anterior hubiera hecho todos los pasos que llevamos haciendo nosotros y las horas de dedicación que llevamos a ese proyecto en vías paralelas, ubicación definitiva y ubicación provisional", ha concluido.

La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha hecho estas declaraciones a los medios con motivo de su presencia en un desayuno solidario a beneficio de la Asociación Oncológica de Extremadura, en el Acuartelamiento de Santo Domingo de Badajoz.