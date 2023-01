Sanidad presentará este lunes a Simex un documento con respuesta a sus demandas

Ep.



El consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, entregará este lunes al Sindicato Médico Extremeño (Simex) un documento con respuesta a sus demandas con el objetivo de evitar la huelga convocada, que incluye una "alternativa" a su propuesta sobre una "agenda tipo" con un máximo de pacientes por día.



Así lo ha avanzado en declaraciones a los medios de comunicación que le han preguntado sobre este asunto antes de presidir el Consejo Regional del Paciente, este lunes en Mérida, donde ha confirmado que este lunes está previsto un nuevo encuentro con los médicos de Atención Primaria para tratar de acercar posturas y evitar así la convocatoria de huelga.



Vergeles ha reiterado que los planteamientos de los facultativos son "asumibles". "Estamos en condiciones de plantear una agenda tipo", ha señalado el consejero, quien no obstante ha remarcado que la situación de la Atención Primaria es "muy variable", por ejemplo, entre los centros de salud que se encuentran en espacios urbano y rural, y también entre unas poblaciones y otras.



En todo caso, ha concretado que se va a plantear "una alternativa a eso que plantean ellos", porque "parece razonable" a fin de que "los pacientes puedan ser atendidos en el tiempo que lo necesiten".



Sobre este asunto, cree que se puede reducir la agenda de los médicos de atención primaria a un número máximo de pacientes por día que pueda rondar los 31-35, "siempre que haya plan de adaptación" de las citas, pues hay que distinguir qué consultas tienen más y menos duración.



Pero, es "posible" hacerlo, ha reconocido, si va asociado a un plan de ordenación de recursos humanos y al reglamento de equipos de Atención Primaria en el cual "ya se está trabajando" e incluso ha estado expuesto en el portal transparencia.



En este punto, ha subrayado que hay épocas del año en las que se produce un incremento de las consultas, como puede ser la actual, debido al aumento de las infecciones respiratorias agudas.



Por otro lado, también llevará una propuesta con respecto al reconocimiento y abono de las acumulaciones cuando no se puede sustituir a profesionales. Asimismo, también habrá "avances" en cuanto a la mejora en cuanto al abono de las horas extras, aunque reconoce que huye hablar de "guardias" y que prefiere hablar más de atención continuada.



Sobre la propuesta de los médicos respecto a la jornada de trabajo ha advertido que hay "problemas de índole legal", y que se concreta en una modificación del Estatuto Marco, si bien ha avanzado que llevarán una propuesta para poder solicitar al Gobierno una adaptación.



Respecto a la fidelización de residentes, ha detallado que en los últimos años ya vienen ofreciendo "contratos estables" ya sea ofreciendo interinidades o contratos eventuales de al menos un año de duración.



Por todo ello, ha señalado que los planteamientos de los médicos son "asumibles", por lo que espera llegar "al mejor acuerdo posible" para que no haya huelga o, al menos, para que esta dure "lo menos posible".



ESPERAS "INASUMIBLES"



Preguntado por el incremento de los pacientes que acuden sin cita a su consulta debido a las demoras, Vergeles ha señalado que estos retrasos en las citas es algo que no se puede permitir en Atención Primaria.



Por tanto, ha reconocido que "hay que hacer un esfuerzo importante en ordenar las agendas", y que esta es una de las cuestiones que se van a plantear en la reunión de este lunes. En concreto, ha detallado que, independientemente de la negociación, ya se están estudiando todas las agendas de Atención Primaria para elaborar "un plan de gestión de la demanda".



Un plan para una gestión adecuada de la demanda con el objetivo de que los pacientes "no tengan que esperar lo que esperan ahora, que son esperas absolutamente inasumibles y hay que acabar con ellas", ha reconocido.