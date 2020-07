El alcalde de Mérida destaca que el ocio nocturno está dispuesto a cumplir con las normas

Ep.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha destacado que el ocio nocturno de la ciudad está dispuesto a cumplir con las normas de prevención de la Covid-19 y ha abogado por no "demonizar" a este sector.

En este sentido, Rodríguez Osuna ha agradecido a los empleados de la noche que asistieron a una reunión con el consistorio que estén dispuestos a hacer un "esfuerzo muy importante" de cara a cumplir con el decreto de la Junta en el que, por ejemplo, se especifica que solo puede haber un 70 por ciento de aforo, entre otros aspectos.

"Yo quiero tender una mano, no podemos demonizar al ocio nocturno, ellos tienen que cumplir la normativa, están dispuestos a hacerlo y la importancia es que cumplan y yo espero que lo cumplan porque bastante están sufriendo ya", ha aseverado a preguntas de los medios de comunicación.

En esta línea, el primer edil de la capital extremeña ha indicado que Mérida cuenta con más de una decena de negocios de ocio nocturno que emplean a más 150 trabajadores. "Las mismas facilidades que se dan al resto de sectores productivos de este país hay que darle a todo el mundo", ha abundado.

Asimismo, ha insistido en que tanto la Policía Nacional como la Policía Local de Mérida es consciente de la necesidad de cumplir con el uso obligatorio de la mascarilla y ha recordado de que este pasado fin de semana se han puesto 14 denuncias por no llevar mascarilla (30 en la última semana), nueve por realizar botellones, dos denuncias en control de alcoholemia, dos por desobediencia y una denuncia por actos vandálicos contra el mobiliario público.

También, y a preguntas sobre algunas críticas respecto el aforo del Teatro Romano durante las representaciones del Festival de Mérida, el alcalde ha dicho que esto es un "debate ficticio" y ha recalcado que se cumple "perfectamente" la ley.

"Aquí lo importante es cumplir la ley, no interpretarla. Lo que no puede ser es que cada uno haga su ley", ha aseverado Rodríguez Osuna, quien ha insistido en que actualmente la "única norma que hay es mascarilla e higiene" y que las comparaciones entre eventos deportivos y culturales "no tiene sentido".

Finalmente, y preguntado por las críticas del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Mérida sobre falta de limpieza en algunas calles de la ciudad, el alcalde ha recalcado que su gobierno va a ampliar el contrato con la empresa concesionaria de parques y jardines y de basura.

De esta forma, ha considerado que si Ciudadanos quiere mejorar la limpieza de las calles podría haber votado a favor de los presupuestos municipales, que incluía esa ampliación del contrato, a lo que ha añadido que este grupo debería también hacer "pedagogía" y apelar a la responsabilidad ciudadana a la hora de mantener limpia la ciudad, ya que "las calles no se ensucian solas".

El alcalde de Mérida ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios en la rueda de prensa en la que ha informado del acuerdo suscrito con representantes de los sindicatos para mejorar las condiciones salariales de los empleados municipales.