Vaquera destaca la importancia de fomentar el emprendimiento entre los alumnos extremeños

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, ha resaltado la necesidad de adaptar la oferta formativa a las demandas de las empresas de la región.

En este sentido, la titular extremeña de Educación ha apostado por escuchar a los empresarios "para saber qué es lo que necesitan" y qué puede aportar la administración para evitar que los profesionales que se forman en la comunidad se marchen a otros destinos.

"Si no lo hacemos así, estaríamos creando profesionales que no sabemos dónde van, que quizás no tienen trabajo en nuestra tierra", ha dicho Vaquera en la clausura del II Concurso 'Mejor idea emprendedora' Pomar-Emprende, que ha organizado el IES El Pomar de Jerez de los Caballeros, donde ha destacado la importancia de que los docentes fomenten el emprendimiento entre el alumnado extremeño.

A su vez, la consejera ha felicitado al instituto organizador por esta iniciativa, que busca mejorar las capacidades de emprendimiento y ha valorado la implicación de los profesores, pues "se le dedica tiempo, se le dedica ilusión y se le dedica cariño", según indica la Junta en una nota de prensa.

Asimismo, ha puesto de relieve el trabajo realizado por los alumnos participantes presentando ideas emprendedoras para mejorar su entorno más próximo, y en este sentido ha deseado que "muchas se conviertan en realidad porque va a significar que se hagan realidad" sus "sueños".

"¿Nosotros tenemos que facilitar el medio de vida y las condiciones sociales y económicas para los que se quieran quedar, y los quieran irse, tengan libertad, pero que sea una decisión, en ningún momento sea una obligación", ha añadido Vaquera.

En un acto, en el que también han estado presentes la directora general de Empleo, Celina Pérez; el director general de Formación Profesional, Innovación e Innovación Educativa, Pedro Antonio Pérez; y la directora de CICYTEX, Carmen González; María Mercedes Vaquera se ha comprometido a invertir en el sistema educativo "porque invertir en educación es invertir en futuro".

A este respecto, la titular extremeña de Educación ha recordado que a partir del próximo curso la Formación Profesional estará dualizada en su totalidad de modo que se ofrecerán "tanto títulos de grado, como titulaciones y acreditaciones formativas para que cada uno sea lo que quiera ser".

Por último, ha felicitado a los 32 alumnos participantes en este concurso, en el que la idea ganadora ha sido una empresa de servicios y actividades de ocio y tiempo libre para un turismo sostenible. En el acto también ha participado el empresario Ricardo Leal, además de representantes empresariales de Jerez de la Frontera.