Gobierno de Mérida actúa de forma "absolutamente transparente" en materia empleo público

El delegado de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Mérida, Julio César Fuster, ha replicado este martes a la portavoz del Grupo Municipal Popular, Pilar Nogales, que el Gobierno municipal actúa de una manera "absolutamente transparente" en "todo lo que tiene que ver con el empleo público".

Así pues, en respuesta a las críticas vertidas por el PP sobre la cuestión, el edil socialista incide en que en el Consistorio "se publican las bases con suficiente tiempo y por primera vez con criterios de baremación objetivos".

Además, subraya que se ha regularizado el funcionamiento del llamamiento a aquellas bolsas de empleo que tienen listas de espera; así como que todo lo que conforma el llamamiento se hace de una manera "transparente".

Con ello, Fuster entiende que las afirmaciones de Nogales son "contradictorias con las políticas públicas de empleo que llevó a cabo el Partido Popular cuando gobernaba la ciudad".

En cuanto al Plan de Reactivación Local de Empleo, recuerda al PP que es una propuesta que viene regulada en el Decreto del Plan de la propia Junta de Extremadura.

"Nogales debe saber que es el propio Sexpe quien llama a las personas entre aquellos perfiles que solicitamos y se publican con tiempo suficiente en la web municipal", señala Fuster.

Así, "las reclamaciones no se realizan al ayuntamiento, es imposible porque no es legal. No dice, por tanto, la verdad cuando afirma que las reclamaciones se presentan en el consistorio cuando, si se presenta alguna, se deben hacer al propio Sexpe, no al consistorio. Es el SEXPE el que decide quién tiene o no razón", incide el delegado municipal.

"Estoy convencido que la señora Nogales desconoce el funcionamiento del Plan de Activación del Empleo Local. Por cierto, un plan que supone que 45 personas se incorporen a través de procedimientos transparentes y objetivos", recalca Julio César Fuster, tal y como informa el Ayuntamiento emeritense en una nota de prensa.

PUESTOS DE INFRAESTRUCTURAS

Sobre los puestos de infraestructuras en los que se está inmersos, incide a la portavoz del PP en que "es el propio Tribunal el que define el procedimiento de los diferentes puestos de estructura", de tal forma que "una vez firman las actas suben sus propuestas y se abre en período de exposición pública y los plazos de reclamaciones".

En cuanto al tema de la diversidad e infancia a la que alude Pilar Nogales, el delegado municipal subraya que para el equipo de gobierno local "es clave todas las políticas públicas que tienen que ver con la diversidad funcional", y por ello desde la anterior legislatura hay una concejalía responsable de ello.

"Pero además, la política pública de infancia no pasa sólo por una escuela infantil, sino que son transversales en todas las acciones de Gobierno de las diferentes delegaciones de este equipo de Gobierno", recalca.

Al mismo tiempo, sobre la alusión de Pilar Nogales a "puestos de trabajo en fraude de ley", Julio César Fuster apunta que el consistorio no es quien decide esta cuestión, sino que "es un juzgado quien lo decide".

"Por cierto, que fueron los juzgados quienes obligaron a nuestro ayuntamiento a hacer fijos a 59 personas que fueron incorporadas a la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento y que se encontraban en fraude de ley durante el Gobierno del PP en Mérida", añade.

En este sentido, el delegado municipal ahonda en que el ejecutivo municipal sigue atendiendo "a todo el mundo cada día, a los que buscan empleo y a cualquier trabajador o trabajadora que tiene múltiples circunstancias que podemos solucionar".

"Seguimos trabajando día a día en la creación de empleo con nuestros propios recursos sabiendo las dificultades por las que pasamos", recalca.

Por último, Fuster recuerda que en los últimos meses se han incorporado 37 personas a la campaña de verano, 45 personas al plan de activación del empleo local, 17 personas al plan de diversidad funcional, 45 personas en servicios sociales, así como que se está "a punto" de sacar nuevos procesos de empleo para mejorar los servicios públicos.