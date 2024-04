Quintana: Colaboración público-privada en construcción no beneficia a empresas extremeñas

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha recordado que "nosotros somos una comunidad donde nuestras empresas de construcción tienen el tamaño que tienen. Hacer una colaboración público-privada es dárselo eso a empresas grandes que no son extremeñas y, que sí, quien sale ganando son las financieras".

De esta forma, lo ha indicado, con motivo de la inauguración de la Feria Ibérica de la Construcción (Ficon), donde el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, ha puesto en valor la apuesta de la Junta por la colaboración público-privada en estas áreas.

A este respecto, el delegado del Gobierno ha matizado que es "una pena" que la Institución Ferial de Extremadura (Feval) "quiera hacer desaparecer" al Ejecutivo central.

Para Quintana, el actual es un momento donde es "clave" la nueva Ley de Vivienda y, desde la organización de Ficon, no se ha invitado a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, además subrayar que, de la exposición que hizo la Junta sobre inversiones en vivienda, resulta que "una parte importante" de los fondos son del Gobierno de España.

A este respecto, ha expresado que "me da una pena de Feval que haga estas cosas. Ya lo hizo en Agroexpo, no quiso invitar al ministro de Agricultura. Ahora no ha querido invitar a la ministra de Vivienda, pero bueno, yo estoy aquí porque el Gobierno de España quiere estar presente y quiere, sobre todo, estar cerca de los ciudadanos".

En este sentido, el delegado del Gobierno ha agradecido el "esfuerzo" que hacen todos los empresarios participantes en Ficon para que el certamen sea un punto de encuentro de todos los sectores y subsectores de la construcción.

También, y sobre la reunión este viernes de la Mesa Técnica de Expertos para las Infraestructuras en Extremadura, adelantada por el consejero Martín Castizo, Quintana ha replicado que entiende que "los técnicos dirán por dónde va a ir la autovía A-43 por parte de la Junta", señalando que "bueno, lo dejo ahí".