Cabezas se ofrece a "desatascar el problema" entre el Ayuntamiento y el CD Badajoz

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, se ha ofrecido a "desatascar el problema" entre el consistorio y el Club Deportivo Badajoz, sobre lo cual quiere ayudar y entablar una comunicación entre las dos partes "estableciendo cauces de diálogo y que esto se solucione de una vez por todas".

Tras escuchar estos días al alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso, y al presidente del CD Badajoz, Joaquín Parra, el portavoz socialista ha trasladado al primero que "no" es su intención "echar más leña al fuego y generar más polémica, sino todo lo contrario".

Así pues, Cabezas entiende que Fragoso "esté angustiado después de que la afición le señalara a él y a esta institución" de la que él mismo también forma parte como concejal del principal partido del Consistorio: "entiendo esa preocupación y nerviosismo pues le señalan por falta de ayudas que siempre ha tenido el Club Deportivo Badajoz por parte del Ayuntamiento".

También entiende al presidente del club y a los aficionados dado que al final en la liguilla de ascenso se falló en el último partido y fue un "mazazo" para toda la ciudad, para la afición, para los jugadores, para el cuerpo técnico e "incluso" para la provincia y región, según informa el PSOE pacense en una nota de prensa.

A día de hoy, para el Grupo Socialista hay que intentar "corregir ya, de la manera más inmediata, estas desavenencias y discrepancias que hay entre el Club Deportivo Badajoz y el Ayuntamiento", sobre lo cual Cabezas ha valorado que entiende que Fragoso "ya está de salida y a él no le va a tocar".

"Veremos a ver qué actitud toma el futuro equipo de gobierno de esta institución, pero lo que sí quiero es aprovechar para ofrecerme, ofrecerme para mediar, para establecer cauces de diálogo y que esto se solucione de una vez por todas", ha señalado, junto con que el CD Badajoz "tiene que sentir el apoyo y el respaldo sin fisuras del ayuntamiento pacense" y tanto el club como su presidente "tienen que sentir que hay una colaboración real y sincera a estas alturas".

También ha abogado por "caminar juntos y de la mano" en "una nueva andadura que culmine con el ansiado ascenso", y ha sostenido que es "demostrable" la "baja" colaboración entre la institución municipal y el principal equipo deportivo de la ciudad, por lo que ha pedido diferenciar entre la subvención fija del consistorio, la concesión administrativa y la liguilla de ascenso.

Según ha asegurado, la liguilla la han promovido desde la Diputación de Badajoz y la Junta de Extremadura "donde cada ayuntamiento ha puesto lo que tocaba", mientras que la concesión administrativa del Nuevo Vivero "tiene que ser ya una realidad", ante lo cual se ofrece a que se haga un seguimiento: "no lo dejemos en mano de no sé quién, sino que estemos los políticos pendientes y que les mostremos el interés necesario para que esta concesión administrativa salga cuanto antes".

"Antes las instalaciones eran el patito feo y por la inversión y el trabajo de Joaquín Parra, podemos hablar de un cisne, que son la envidia de otros equipos. Ese esfuerzo que se ha hecho desde el club debe ser correspondido por parte del ayuntamiento, que luego tiene un retorno en la ciudad", afirma Cabezas.

Por tanto, los socialistas sostienen que "no pueden ser meros espectadores" ni "pueden estar viendo la confrontación de un lado a otro sin colaborar en su resolución, ayudando a resolverla". "La ciudad no se lo merece, el Club Deportivo Badajoz no se lo merece y su presidente, tampoco se lo merece", concluye Cabezas.