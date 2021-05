Fragoso incide en la "mano tendida" de la ciudad para compartir el proyecto del CD Badajoz

Ep.

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha insistido en la "absoluta mano tendida por parte de la ciudad" para compartir el proyecto deportivo con el Club Deportivo Badajoz y su presidente, Joaquín Parra, en relación al cual se ha alegrado de su decisión de continuar en el equipo blanquinegro.

Así lo ha señalado Fragoso al ser preguntado sobre este tema y por las declaraciones realizadas este pasado jueves por Joaquín Parra, para quien el alcalde de Badajoz es "pasado" y le da "miedo" el futuro con el cambio de Alcaldía en la ciudad, sobre lo cual también ha sido preguntado en una rueda de prensa posterior el primer teniente de alcalde y portavoz de Ciudadanos, Ignacio Gragera.

A este respecto, Gragera ha apuntado que Parra "no debe tener miedo ninguno" dado que el ayuntamiento "va a poner todo lo que esté de su parte" para solucionar y ayudar al club "en las condiciones en las que pueda".

Gragera, que ha señalado que no ha podido hablar con Parra, ha apuntado que el pasado domingo le ha mandado un mensaje, y aunque no ha tenido ocasión de poder hablar "todavía con él", como charlan "de vez en cuando", "seguro" que en los próximos días tendrán la oportunidad de poder hacerlo.

"Insisto, miedo no debe tener ninguno, la interlocución al menos conmigo cada vez que él ha querido ha tenido las puertas y el teléfono siempre abierto", ha señalado Gragera.

DECLARACIONES DE FRAGOSO

Francisco Javier Fragoso ha valorado que el alcalde de la ciudad no tiene que entrar a valorar las declaraciones de Parra, que respeta y en relación al cual ha reconocido que "en alguna medida lleva razón" y "efectivamente" es un regidor al que le quedan "pocos días" y "si con ello se queda satisfecho" le parece "bien".

Seguidamente, ha insistido en la "absoluta mano tendida por parte de la ciudad para compartir con él y con toda la masa social del Club Deportivo Badajoz el proyecto deportivo", y ha sumado que se ha alegrado de que haya tomado la decisión de continuar un año más, aunque le gustaría que "no solo fuera un año" por que si se va poniendo "fecha de caducidad tan a corto plazo a las cosas parece que no es un proyecto deportivo a largo", como "necesita" la ciudad, sino que "es solo a corto".

Su "consejo" a Parra, ha recalcado, es que "hay que buscar el punto de encuentro", y ha matizado que el Nuevo Vivero está cedido al Badajoz con un convenio de cuatro años más cuatro años, y se aspira a tener una concesión que, entre otras cosas, "es un derecho real que es hipotecable" y para lo cual lo "único" que le ha pedido la ciudad y él mismo personalmente ha sido que digan "en un papelito, no en un proyecto que les cueste 100.000 euros la obra o con los arquitectos más relumbrones" o en un documento qué usos quieren hacer del campo.

Y es que, como ha reiterado, la mayoría de los usos que Joaquín Parra le ha trasladado en alguna de las comidas o reuniones que han tenido no son compatibles con la actual calificación urbanística, consistente en una instalación deportiva; algo que en todo caso puede ser modificado porque "todo es estudiable", aunque para sacar la concesión y sacar un pliego "primero hay que dejar claro qué usos son los que se autorizan en esa concesión".

Seguidamente, ha abogado por que quienes representan instituciones tengan "la mesura y la templaza" como para que la "tristeza" después de "un mal resultado" sea "modulada", y que las relaciones institucionales sean "tan buenas como hasta ahora han sido": "yo no podía ser un héroe hace 15 días porque gracias al impulso que él personalmente me pidió se haya podido jugar el 'playoff' en Extremadura, y lo publicó en Twitter".

"En cambio, me convierto en un villano porque hemos perdido desgraciadamente con la Amorebieta y solo falta que alguien diga que es que el gol del Amorebieta lo metí yo", ha señalado con ironía, para aseverar que a él mismo no le pueden "mover ni un solo sentimiento de algo negativo hacia el Club Deportivo Badajoz" y, respecto a la citada concesión, que diga qué necesita para ver qué es posible legalmente y seguir los pasos que marca la Ley.

POSTURA DE GRAGERA

Por su parte, Ignacio Gragera ha explicado que ha acudido a las llamadas de Parra y a sus invitaciones "siempre que él lo ha estimado oportuno" y que "por tanto" las puertas del ayuntamiento están "absolutamente abiertas" para hablar "de algo que nos preocupa y nos ocupa a todos" que es "obviamente" el futuro del club y del estadio, y "por supuesto" en qué puede el consistorio "echar una mano" cuando "sea necesario sentarse para poder ver y avanzar en esta situación".

"Esta situación que yo creo que ha tomado un cariz que no interesa a nadie, obviamente no nos interesa a nosotros, no interesa al club y no interesa a la ciudad porque el club es el club que todos queremos, que es el club de la ciudad", ha reconocido, junto con que el proyecto, pese a que el Badajoz no haya ascendido a Segunda, "debe seguir".

Al respecto, ha remarcado que hay que estar "muy agradecidos a Joaquín por todo lo que ha hecho en estos dos años", ante lo cual ha confiado en que el año que viene sea en el que lleve al conjunto blanquinegro a Segunda y haga que el proyecto deportivo "pueda subir o elevar el nivel" y ha sumado que el ayuntamiento "va a estar ahí, sin ningún tipo de duda".

Sobre este tema y en relación a cuál será su postura en la resolución de la concesión del Nuevo Vivero, Gragera ha avanzado que su postura es la de facilitar "en todo lo posible" esa concesión "cumpliendo todos y cada uno de los pasos que se tengan que dar" y que ya ha comentado Fragoso que, desde el consistorio, "obviamente" están "dispuesto a echar una mano" y a "liderar este proceso" en el que se pretende sacar una asistencia técnica que les "guíe" y "no haya ningún tipo de duda, ni de argumentos que puedan decir que el ayuntamiento no quiere echar una mano".

"Porque no es verdad", ha continuado, junto con que "conviene" e "interesa a todos bajar un poco el ruido, sentarnos, hablar qué necesidades tiene el club, qué necesidades tiene el ayuntamiento y encajarlas", ante lo cual ha insistido en que en ese sentido no van a tener "ningún problema si conseguimos bajar un poco el tono, calmarnos".

Finalmente, ha agregado que la situación deportiva ha resultado "un palo importante para todos", también para él como aficionado del club y miembro de la corporación; ha recordado que el ayuntamiento "ha echado una mano importante" para la celebración de los 'playoffs' de ascenso y ha valorado que se tenían "todos los condicionantes a nuestro favor" para que se pudiera dar el ascenso del Badajoz, pero que "el deporte es así".

"A partir de ahora a pensar en la próxima temporada, pensar en cómo podemos encajar las necesidades del club y obviamente las obligaciones de este ayuntamiento", ha invitado Gragera, para quien "seguro" que se va a llegar a un acuerdo.