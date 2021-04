Judith Pérez: "Preparar fase de ascenso es como poner la guinda al pastel de la temporada"

La preparadora física del Extremadura Arroyo, Judith Pérez, ha afirmadoque planificar el trabajo físico que debe llevar a cabo el equipo extremeño, que dentro de menos de dos semanas afrontará la fase de ascenso a la Superliga Iberdrola, "es como poner la guinda al pastel que ha supuesto el trabajo de toda la temporada".

Pérez ha explicado que las tres semanas de preparación contempladas entre el final de la competición liguera y la lucha por el ascenso (16-18 de abril), "es una prolongación de lo que ha sido la planificación durante toda la campaña, con el objetivo de cuidar la salud de las jugadoras, no solo a nivel sanitario, sino también físico".

En este sentido, recuerda que el mes de marzo fue especialmente "intenso, con seis partidos, dos fines de semana doblando competición, un viaje largo a La Coruña en el que se disputaron cinco juegos, y sin olvidar que la mayor parte de la plantilla estudia o trabaja, o lo que también suma al 'carro de la fatiga'".

Por este motivo, la preparadora física subraya que uno de los objetivos principales de este tiempo "es recuperar energía y la salud de aquellas jugadoras que hayan podido llegar al final de la temporada regular un poco 'tocadas' después de tantos meses de competición".

"Digamos que ahora nos toca comernos la guinda del pastel y no queremos llegar saciadas, quiero decir que no podemos llegar a los 16, 17 y 18 más cansadas de lo que estamos ahora y haciendo esfuerzos que ahora no tocan", añade Judith Pérez.

A su juicio, durante toda la temporada se ha trabajado "muy bien, como ese buen estudiante que antes el examen solo le tiene que dar un repaso a los contenidos, y a nosotros nos pasa igual, debemos confiar en el trabajo realizado, porque para mí, más no es mejor, bien es mejor".