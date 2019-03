El Extremadura Aparthotel MM Badajoz derrota a Vitaldent Santiago CV Bruxas

El Extremadura Aparthotel MM Badajoz obtuvo dos trabajados puntos en el encuentro disputado, en Las Palmeras correspondiente a la 19ª jornada liguera.



El primer set cayó del lado local gracias a que supieron madurarlo con más paciencia y eficacia. Tras mantenerse igualados durante prácticamente todo el periodo, en la recta final los de Nacho González cobrarían una ventaja que supieron mantener hasta que pusieron el 1-0 en el luminoso tras ganar 25-19.

El segundo tuvo un guión muy similar. Aunque era el cuadro gallego quien quería en todo momento despegarse en el marcador, los pacenses se mantenían con una exigua ventaja, aunque siempre por debajo. El Bruxas finalmente pudo empatar el encuentro tras ganar este envite por 23-25.



Con la igualada en el marcador, el Aparthotel MM Badajoz no quería perder comba en el encuentro y apretó el acelerador en el tercer período. Aunque por momentos parecía que los gallegos se iban a resistir, finalmente el set se lo anotaron los locales por un 25-20 con un definitivo punto de Diego Rodríguez.



Pero, la victoria no iba a llegar por la vía rápida. El equipo visitante imprimiría una gran intensidad en el cuarto acto del choque para volver a igualar la contienda con el 21-25 del cuarto set.



Ya, en el quinto y definitivo set, los de Nacho González consiguieron poner rúbrica a la victoria en un tie-break en el que no dieron opción a los gallegos, poniendo el 3-2 final tras el tanteo favorable de 15-7.