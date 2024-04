CSIF ve "descontrol" en los centros de trabajo de Correos por la "falta de contratación"

CSIF Extremadura advierte que la situación de "descontrol" en los centros de trabajo de Correos de la región, como consecuencia de la "falta de contratación", cambios organizativos "repentinos" y la "mala" planificación de la empresa, lo que además está "mermando" la calidad del servicio a los ciudadanos.

Al respecto, el sindicato lamenta que las plantillas en el operador postal público están "bajo mínimos" y "no" se está cumpliendo con el Servicio Postal Universal, pues se están "excediendo" los plazos de entrega de la correspondencia y "no se garantiza el acceso al servicio a toda la ciudadanía en condiciones de equidad, accesibilidad, asequibilidad y no discriminación".

Con ello, la organización sindical urge a la empresa a tomar medidas para reconducir la situación y acabar con la "incertidumbre" de los trabajadores. "Los empleados se enfrentan a situaciones límite en los centros de trabajo, sumidos en el desconcierto con cambios repentinos en los procesos, sobre todo como consecuencia de las nuevas conducciones, y la saturación de trabajo por falta de coberturas", según indica en una nota de prensa.

Además, CSIF Extremadura añade que los trabajadores de reparto tienen que abarcar "más de una sección" para asumir trabajo que habitualmente hacían otros compañeros y los centros de algunas localidades "acumulan notificaciones pendientes de repartir".

Igualmente, apunta que las oficinas postales y los centros de clasificación de la región afrontan la carga de trabajo con plantillas "reducidas al mínimo" que "difícilmente pueden afrontar imprevistos por ausencias de bajas laborales o permisos".

De este modo, CSIF Extremadura lamenta que la empresa opte por "recortar" en personal como "única" medida para salir "a flote" de las "pérdidas" que viene sufriendo "año tras año"; y afirma que las cuentas de Correos son reflejo de una gestión "ineficaz", tras lo que reclama "soluciones que mejoren la situación de la empresa y las condiciones de sus trabajadores".

SOLUCIONES "DESDE YA"

Por todo ello, a su juicio urge adoptar soluciones "desde ya" y poner fin a esta política de "contratación cero", sobre todo en estos momentos en los que las necesidades de personal son "más que evidentes" con la convocatoria de elecciones europeas que "disparará las solicitudes de voto por correo", y más adelante la llegada del verano con las ausencias de personal por vacaciones.

Asimismo, es "necesario" que Correos diseñe "cuanto antes" un plan estratégico que contenga mejoras laborales para los trabajadores, tal y como CSIF ha pedido en Mesa Sectorial de este pasado jueves, y ya ha advertido a la empresa de que no apoyará dicho plan si no incluye "avances" en ese sentido.

También, CSIF Extremadura recuerda que siguen pendientes otras cuestiones como abonar la nueva tarifa de 0,26 euros/kilómetro a los rurales y empleados que aportan su vehículo para trabajar.

Finalmente, la organización sindical reclama la negociación de un nuevo convenio colectivo que contemple una mejora retributiva de las plantillas, implantar las 35 horas semanales para todos los trabajadores e impulsar un programa de jubilaciones, entre otras cuestiones.