La oposición del Ayuntamiento de Cáceres pide agilidad en la concesión de las ayudas

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Cáceres han pedido "agilidad" y "urgencia" en la concesión de las ayudas sociales y económicas, que han sido aprobadas este jueves por unanimidad en el Pleno municipal, para que lleguen en tiempo y forma a las empresas y familias más necesitadas tras la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

El portavoz del PP, Rafael Mateos, ha reprochado que han pasado más de dos meses desde que se decretó el estado de alarma y "no se ha hecho todo lo que se podía haber hecho", ha dicho, al tiempo que ha criticado que el Gobierno de Cáceres "se ha quedado atrás" en la aplicación "urgente" de medidas y "en el conocimiento de los datos y la realidad de lo que sucede en la ciudad".

"Cáceres está en manos de un Gobierno que no es eficaz y no es ágil", ha dicho Mateos, que ha recriminado al alcalde que "no ha alzado la voz contra otras administraciones", como la regional o nacional, para conocer la incidencia del Covid-19 en la ciudad, por lo que ha criticado que el Ejecutivo cacereño "se ha callado" ante los datos de la incidencia de la infección en la ciudad, una de las más castigadas de la región.

Respecto a las ayudas que ha puesto en marcha el Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS), "se están concediendo más ayudas porque hay más necesidades", ha dicho Mateos, que ha pedido "eficacia" y "diligencia" a la hora de gestionar las ayudas porque la situación "es dramática" y los políticos "deben dar la talla".

La portavoz de Ciudadanos (Cs), Raquel Preciados, ha valorado el "esfuerzo" de todos los medios de la Corporación a la hora de adoptar las medidas porque, desde el punto de vista social, se podrá ayudar a las familias a salir de la crisis, pero lamenta que la ordenanza de ayudas que se ha modificado en el Pleno no pueda entrar en vigor hasta el mes de julio, lo que ocasionará "un perjuicio para los ciudadanos", al tiempo que ha criticado que el periodo de vida de esta ordenanza "es muy corto porque ya se está pensando en modificarla para el año que viene".

Desde Unidas Podemos (UP), la portavoz Consuelo López ha recordado que hay que tener una hoja de ruta para especificar unas ayudas a corto y medio plazo porque esto "puede durar mucho", ha dicho, y en el ámbito social ha pedido más dotación económica para no dejar a nadie atrás.

Por su parte, los concejales no adscritos Mar Díaz y Francisco Alcántara han incidido en que los fondos son "insuficientes" y ha recordado que el ayuntamiento puede ir a un mayor endeudamiento para obtener más fondos vía préstamos, debido su situación saneada.

"Es una crisis sin precedentes en la que muchos empresarios no van a poder abrir su persiana", ha dicho Díaz, que cree que "lo peor está por llegar", por lo que ha pedido la creación de un grupo de trabajo para ir analizando la situación y más representación de los agentes sociales en la toma de decisiones.

Díaz y Alcántara no están de acuerdo en que no puedan acceder a las ayudas los empresarios que tengan alguna deuda con la administración pública, puesto que la situación es "excepcional", ha dicho Mar Díaz en su intervención, al tiempo que ha valorado las ayudas sociales que está ofreciendo el Consistorio cacereño y que se haya buscado el consenso.

Respecto a la ordenanza de emergencia social, el concejal no adscrito Teófilo Amores ha valorado que cubrirá las principales necesidades de la ciudad, y respecto a las ayudas a pymes y autónomos ha pedido que el trámite de las concesiones sea "lo más rápido posible porque de nada va a servir si las ayudas llegan a los empresarios cuando se hayan visto abocados al cierre", ha dicho.

TRABAJO "RIGUROSO Y EFICAZ"

Por su parte, la concejala de Asuntos Sociales, María José Pulido, ha valorado el trabajo "serio, riguroso y eficaz" que se ha hecho desde el ayuntamiento y desde otras entidades como la red de voluntarios RedCor, que ha conseguido aglutinar a un millar de personas, y han trabajado con otras organizaciones como la Cruz Roja o el Banco de Alimentos, para "dar respuesta" a las necesidades de las familias que lo estaban pasando mal.

Pulido ha defendido todas las actuaciones realizadas en la ciudad como el reparto de equipos de protección en diversas instituciones a las que han llegado 25.000 mascarillas y 14.000 guantes. También se ha atendido a los mayores y se ha desinfectado toda la ciudad, entre otras actuaciones.

"Lo hemos hecho de una forma coral sin fotos en exclusiva", ha indicado la concejala, que también ha abogado por una hoja de ruta para seguir trabajando porque "esta ciudad no será la misma que antes de la pandemia", ha dicho Pulido, que se ha comprometido en "luchar por conseguir más dinero" para las ayudas.

"Solo saldremos bien parados de esta crisis si nos mantenemos unidos", ha concluido.

El Pleno municipal se ha celebrado por primera vez de manera telemática debido a la crisis del coronavirus. La sesión ordinaria ha sido la correspondiente al mes de mayo y con ella se ha retomado el funcionamiento del plenario casi tres meses después de la última reunión, que se celebró de forma extraordinaria el 28 de febrero para aprobar el Presupuesto de 2020.