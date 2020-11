Fragoso: Se tienen 15 días para "demostrar" que se es capaz de "ganar" al virus en Badajoz

Ep

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha señalado que la ciudad tiene 15 días "por delante" para "demostrar" que sus ciudadanos son "capaces entre todos" de "ganar la batalla al virus".

Así lo ha explicado, junto a la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, y del vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, quien ha explicado que la Junta ha decidido suspender "eventos multitudinarios que tengan que ver con el ámbito de la cultura" en la ciudad, y recomienda a todos los vecinos de la capital pacense limitar la movilidad "a lo imprescindible".

Unas medidas que se toman en la ciudad de Badajoz debido a que presenta una situación "preocupante" en la incidencia del coronavirus, que se sitúa en 529,5 casos por 100.000 habitantes a los 14 días, así como una ocupación de sus UCI del 29 por ciento.

Para el alcalde de Badajoz, en la ciudad se "ha encendido una luz naranja" y se está "muy cerca" de que se pueda encender la luz roja, pero se está "a tiempo con una responsabilidad colectiva, aportando todos, para evitar que eso pueda ocurrir".

Igualmente, ha avanzado que en este ámbito todas las administraciones van "de la mano" y de forma "conjunta" y que él el "primero" se hace "corresponsable de todas las decisiones que se toman y de las consecuencias que tengan".

También ha querido trasladar a los ciudadanos que hay decisiones que no se toman porque se cree que "no son necesarias en este momento", y que si todos tuvieran "claro" que el cierre perimetral de la ciudad "fuera la purga de Benito" este jueves lo habría pedido y el consejero hubiera tomado la decisión.

"Efectivamente, la ciudad está afectada por tener más de 100.000 habitantes con una orden comunicada del ministerio que obligaría a tomar decisiones más allá de la reflexión, es por tanto por lo que hay que pedirle a la gente que no cometamos el error de, por no ser responsables, por todos en nuestra actuación individual, el alcalde el primero, podamos contribuir a que los datos nos obliguen a tomar decisiones que creemos que a lo mejor no eran las más adecuadas", ha señalado.

Así y sobre el cierre perimetral de ciudades del tamaño de Badajoz y a la que miles de personas acuden cada día por motivos "que son excepciones incluso en el cierre perimetral", ha sostenido que "no dejaría de evitar que hubiera un trasiego absolutamente importante en la ciudad" y que vendrían estudiantes a sus centros universitarios o gente al médico o a sus centros de trabajo, y que si entre todos no se consigue "doblar la curva" dicho cierre "pondrá en peligro" miles de puestos de trabajo en unas fechas en las que el comercio se refuerza de cara a la campaña de Navidad.

Además, ha sumado a que el comercio "vaya mal" las miles de familia que "ahora encuentran su oportunidad de trabajar" en el mismo, y ha hecho un "llamamiento colectivo a esa responsabilidad", a la vez que ha reiterado que el comercio y la hostelería están teniendo un comportamiento "ejemplar" y que "en algunos casos" son los clientes los que se lo ponen "difícil".

"Siempre hay alguna oveja negra y contra la oveja negra caerá todo el peso y la contundencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la Policía Local, que no quepa la menor duda", ha incidido Fragoso.

Además, ha reconocido que a día de hoy carece de datos científicos que le digan que su criterio cambie y sea "partidario" de proponer que se amplíe el horario del toque de queda, dado que comparte con la comunidad autónoma que, en ciudades como Badajoz, traslada "el ocio organizado en sitios seguros al ocio en un ámbito donde no está controlado".

"PRESCRIPTORES" DE CONCIENCIACIÓN

En su intervención, el primer edil ha agradecido a los grupos políticos de la corporación local su participación y sus aportaciones en la reunión mantenida este viernes, y ha anunciado que en apoyo de las medidas decididas entre las administraciones central, regional y local van a trabajar en el ámbito de la concienciación de forma "intensa".

Así, ha explicado que, además de la reunión para tratar las actuaciones coordinadas en Salud Pública para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 en la ciudad de Badajoz, este viernes se ha desarrollado también otra con vecinos del mundo de la participación ciudadana, de Protección Civil, Emergencias o Cruz Roja porque quieren que "esos prescriptores se multipliquen por todos y cada uno de los barrios".

Del mismo modo, van a activar al movimiento asociativo juvenil también para que, por sus propios canales, "hagan no solo de prescriptor" entre los jóvenes, sino también en sus familias, según el alcalde.

Junto con ello, ha adelantado que van a intentar "activar si hace falta" campañas en los medios de comunicación para difundir que "simplemente" llevando la mascarilla, manteniendo la distancia social, respetando los aforos y con la higiene de manos "tenemos la batalla ganada".

Para Fragoso, "la sociedad en su conjunto estamos cansados, eso que vienen a llamar la fatiga social existe, porque aunque es verdad que vemos una cierta luz al final del túnel con las noticias que nos llegan del mundo de las vacunas, es verdad que la gente no sabe cuándo acaba esto y por lo tanto o bien nos cansamos, o bien nos relajamos".

Y, ha reiterado que las medidas adoptadas "son las adecuadas" y que quien más va a "sufrir" en los próximos 14 días son los organizadores de eventos multitudinarios, aunque se encontrará la "corresponsabilidad de todo el mundo".