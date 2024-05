ILDANCE de Suecia ultima detalles para su espectáculo con el Festival de Mérida

Recordar que, Dancing Histor(y)ies es un proyecto co-financiado en el marco del programa "Europa Creativa", que se centra en la promoción de espacios arqueológicos a través de las artes escénicas, a partir de la definición de un modelo innovador, eficaz y replicable para la mejora de los sitios culturales que implique activamente a las comunidades locales en la producción artística y el disfrute consciente del patrimonio, promoviendo también la participación y circulación internacional de artistas europeos.

Este fin de semana, el grupo sueco de danza IL DANCE ha vuelto a Mérida para concretar detalles de cara al montaje de su espectáculo; es uno de los Socios Artísticos del proyecto Dancing Histor(y)ies; especializados en danza contemporánea; Hanna Magdalena (Producer), que junto con Amanda Wisselgren (costume designer ) Didi Erez (Composer), conformaban la delegación visitante.

Desde el Consorcio Patronato Festival de Mérida, socio institucional del proyecto europeo y anfitrión, se subraya que se está preparando la primera edición del Festival Dancing Histor(y)es en Mérida, entre el 1 y el 7 de Julio. ILDANCE realizará una representación de danza en el Pórtico del Foro el 5 de julio de 2024, además de participar en seminario y talleres durante esa semana, junto a otro socio artístico del programa, la compañía checa 420People, y colaboradores locales del Festival de Mérida (TAPTC? Teatro, Instituto de arqueología, Consocio de la Ciudad Monumental, entre otros).

Así, en la mañana del sábado, se ha celebrado una sesión de trabajo con la bailaora emeritense Fuensanta Blanco, quien le ha mostrado ritmos, tacones, mantones de manila,...con el fin de ofrecer una variada sesión de baile, movimientos y sonidos.

Tras ello, la delegación sueca, junto al Director Gerente del Festival de Mérida, Pedro Blanco, ha visitado el Centro Cultural Alcazaba, lugar ofrecido para realizar ensayos y preparación, enclave que les ha mostrado el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, Antonio Velez, como ejemplo de la implicación del gobierno local con el proyecto europeo.

Los miembros de la delegación han recorrido el lugar, expresando su sorpresa por el maravilloso enclave arqueológico sobre el que se asienta el edificio que cuenta con un auditorio, con más de 300 butacas y, está perfectamente climatizado y preparado para acoger todo tipo de espectáculos, tal y como, les ha explicado el edil de Cultura emeritense.

Después, la delegación sueca ha recorrido el Pórtico del Foro, enclave donde desarrollarán su espectáculo en Julio, con el fin de conocer todas las posibilidades que ofrece y, comprender mejor “in situ” las potencialidades y valores del lugar de actuación seleccionado.

Por la tarde, en la sede del Consorcio Patronato Festival de Mérida, la delegación ha conocido de primera mano trabajo de diseñadores personalizados y profesionales de la caracterización de teatro/danza, de la mano de la escenógrafa Maite Álvarez y, los miembros de TAPTC? Teatro, Javier Llanos y Raquel Bazo.

El domingo, ha comenzado una visita al Teatro Romano de Mérida que, todos los veranos acoge la edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y, han concluido la mañana, en la sede del Consorcio Patronato, con un seminario sobre el patrimonio y la historia de Mérida, impartido por Manoli Galván, miembro de la Asociación Emérita del Patrimonio.

Y, ya por la tarde, la delegación de ILDANCE han recibido una conferencia sobre los límites del flamenco, su diversidad de fuentes, amplitud de estilos y evolución mestiza y electrónica, a cargo de Javier Llanos, estudioso del Flamenco, colaborador del programa Entre palos y quejios de Canal Extremadura.

Este lunes, último día de la visita, en la localidad cercana de Almendralejo, la delegación ha visitado el taller del lutier Pepe Cano García, con instrumentos de percusión utilizados en danzas tradicionales (inspiración), donde han podido conocer proceso de fabricación de elementos artesanales y, su uso.

Además, han acudido a un almacén de materiales textiles, “Casa Ángel", especializada en marroquinería tradicional para ballet y otras artes escénicas, donde han conocido posibilidades de diseño y elaboración de mantones de manila por el que IL Dance ha manifestado su interés como inspiración local.

Cabe subrayar que, en todas las actividades, se han intercambiado experiencias de sus países de origen pues, uno de los objetivos del proyecto europeo Dancing Histor(y)ies es conocer y dar a conocer diferentes formas de expresión artística.

Sobre Dancing Histor(y)ies

El proyecto Dancing Histor(y)ies, coordinado por la entidad italiana “Associazion e Enti Locali per Ie Altivité Culturali e di Spelta cola” involucra a 13 instituciones de 11 países europeos diferentes con una larga experiencia en la gestión de sitios patrimoniales, artes escénicas y producción de danza, investigación y formación, así como en el diseño, ejecución y evaluación de proyectos financiados por la UE. El Consorcio del Festival de Mérida es uno de los socios del proyecto.

Socios institucionales (Socios que gestionan los sitios patrimoniales y las actividades de mejora)

Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo (IT)

Consorcio Patronato del Festival de Merida (ES)

I Borghi Srl (IT)

Arheoloski Institut (RS)

Etaireia Koinonikis Paremvasis kai politismou - EKPOL (GR)

Socios artísticos (Compañias de danza)

420PEOPLE (CZ)

Polski Teatr Tanca7Polish Dance Theatre (PL)

Fondasiya Art Link (BG)

Aloni & Brummer Productions AB/ Il Dance (SE)

Socios técnicos (Socios con competencias específicas en investigación, formación, dramaturgia y desarrollo territorial)

Technologiko Panepistimio Kyprou (CY)

Asociación AEI Cluster del Turismo de Extremadura (ES)

Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete/KOME (HU)

Mapa das Ideias (PT)

El proyecto incluye actividades que se llevarán a cabo a lo largo de 2023/2024, con vistas a la preparación de la primera edición del Dancing Histor(y)ies Festival y que se replicará en 2025, durante la segunda edición del festival.

Arranque del proyecto (Kick Off)

Actividades de investigación

Aprendizaje entre pares

Visitas de estudio

Coproducción artística (talleres y residencias)

Festival y actividades paralelas fuera del festival (Off Festival)