Ayuntamiento de Badajoz estudia llevar camiones de agua potable a la barriada de Tulio

El Ayuntamiento de Badajoz estudia la posibilidad de llevar temporalmente camiones de agua potable a la barriada de Tulio, según ha avanzado el alcalde, Francisco Javier Fragoso, para quien "posiblemente" se les dé "una solución rápida a estos vecinos".

Fragoso ha sido preguntado por este asunto después de que el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, haya pedido esta semana que el consistorio lleve agua potable a la barriada de Tulio, algo que ya han pedido los vecinos al equipo de gobierno al inicio del confinamiento, el cual, según el PSOE, "ha complicado el acceso a algo tan elemental como el agua" y "la que sale de sus grifos no es potable".

Según Fragoso, el día que Ricardo Cabezas le llamó para decirle que no apoyaba el plan de ayudas sociales le comentó esta cuestión relativa a la barriada de Tulio, acerca de la cual le dijo que ya llevaban "tiempo trabajando en esa cuestión" y que "no es comparable con otras situaciones" dado que son los vecinos los que tienen la "obligación de llevar la infraestructura del agua".

"El ayuntamiento no pone ninguna pega, simplemente que la tienen que hacer ellos, por diferentes circunstancias no la pueden hacer y, bueno, sí estamos viendo a ver si temporalmente mientras dure el estado de alarma podemos llevar algún camión de agua o podemos llevar algunas bolsas", ha avanzado.

Además, ha reconocido que al ser 70 familias "posiblemente lo más sencillo sería llevar algún camión de agua potable" y que pudieran surtirlo de agua "cada cierto tiempo".

"Que es lo que comentó, además, el propio concejal del Partido Socialista cuando yo le comenté la cuestión y me dijo: 'pues sí lo del camión de agua podría ser una opción' y en ello estamos, con lo cual posiblemente le demos una solución rápida", ha agregado.

CRUZ ROJA

Preguntado también por su parecer ante el hecho de que según el Grupo Socialista Cruz Roja no aparece en el reparto de ayudas sociales del consistorio y que este último no le parezca objetivo, el regidor ha lamentado que todas estas cuestiones no las comentara Cabezas cuando se les facilitó el documento el martes previo al jueves en el que anunció las medidas sociales que acometerá el ayuntamiento por valor de 1,8 millones.

Así, ha expuesto que tiene la "impresión" de que "esto lo sacan una vez que saben que Cruz Roja al final ha sido incluida", y ha explicado que en esta fase en la que se están elaborando los documentos técnicos hay cuestiones que "han podido evolucionar" y ha habido "un cierto desborde" de trabajos en los Servicios Sociales, de manera que han decidido incorporar más personal funcionario del previsto inicialmente en esta operación.

Ha señalado igualmente que "da la casualidad" de que ese jueves en el que anunció en rueda de prensa este plan de medidas sociales el edil del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) mantuvo la videoconferencia que suele tener "casi" todas las semanas con los colectivos que trabajan en este tema en la ciudad.

"Fue la primera vez que Cruz Roja nos pide ayuda, hasta ahora no lo había pedido", ha asegurado Fragoso, para quien el sábado le comunicó el edil a esta organización que se va a "recomponer un poco las cifras de reparto" y que se les iba a incluir en estas ayudas.

"Si tanto interés y preocupación tenían porque no me lo dijeron los días en los que tenían el documento para hacer propuestas, después están todo el día diciéndome que me reúna con ellos", ha apuntillado Fragoso.

Por último, ha querido hacer una petición al también vicepresidente primero de la diputación pacense, Ricardo Cabezas, en relación a que "posiblemente" Cruz Roja se quede sin la ayuda de la Junta de Extremadura para mantener los centros de mayores o el centro de día de Badajoz y "están en un brete de tener que cerrar el centro de día de la barriada de Llera porque la Junta le ha quitado la subvención".

"Que intervenga, que hable con sus compañeros de la Junta o él mismo desde diputación, que le eche una mano a Cruz Roja para que pueda seguir manteniendo el centro de día que tenían en la ciudad de Badajoz, que no les quiten el dinero", ha solicitado el primer edil, que ha insistido en que el ayuntamiento aportará dinero de las citadas ayudas sociales "para otras necesidades".