El portal digital de Quirónsalud supera los 140.000 usuarios en Extremadura en 2022

El Portal Digital de Quirónsalud en Extremadura, 'Mi Quirónsalud', ha superado este año los 140.000 usuarios en Extremadura, una herramienta que ofrece ya en todos sus centros extremeños dos nuevos servicios, que son 'Circuito de Urgencias Digital' y la 'Teledermatología'.



En concreto, los usuarios de Hospital Quirónsalud Clideba en Badajoz llevan desde el pasado mes de agosto pudiendo hacer uso de estos dos servicios, mientras que en los centros hospitalarios de Cáceres, Don Benito y Almendralejo se ha implementado en el mes de octubre, con un alto nivel de aceptación en sus primeros días de funcionamiento.



Además, estos servicios de 'Circuito de Urgencias Digital' y 'Teledermatología', que se ofrecen ya en los centros Quirónsalud de Extremadura, surgen fruto de su "apuesta constante" por "implementar medidas virtuales encaminadas a mejorar la atención de sus pacientes, reducir los tiempos de espera y ofrecer una atención personalizada".



Y es que, según resalta, el portal 'Mi Quirónsalud' supone una "apuesta estratégica" del Grupo Quirónsalud por mejorar y estandarizar sus procesos clínicos, con el objetivo de perfeccionar su eficiencia y calidad asistencial, y "su éxito refleja la gran aceptación de este tipo de servicios tanto para pacientes como para los profesionales sanitarios".



URGENCIAS DIGITALES



A su vez, el 'Circuito de Urgencias Digital' es un novedoso servicio que persigue "perfeccionar la atención urgente de manera personalizada para todos los pacientes" a través de la mejora de su eficiencia y calidad asistencial, permitiendo optimizar la atención que se presta.



La puesta en marcha de este servicio se basa en que aproximadamente el 85 por ciento de la atención en los servicios de urgencias, tanto en adultos como en pediatría, corresponden a pacientes con niveles cuatro y cinco de triaje, es decir, urgencias menores.



Esta situación es derivada de procesos ambulatorios no resueltos, lo que ha llegado a producir una saturación de los servicios de urgencia.



También según explica Quirónsalud en una nota de prensa, el aumento de la actividad ambulatoria en urgencias "genera esperas en todos los niveles de atención, además de problemas estructurales", y es en este caso donde cobran relevancia los servicios digitales, ya que "permiten una atención inicial especialmente pensada para situaciones menos urgentes".



Por este motivo, el Circuito de Urgencias Digital está pensado fundamentalmente para disminuir los tiempos de atención mediante la implementación de diferentes acciones como la consulta inmediata en 'Mi Quirónsalud', la eliminación de la primera visita médica a través de los automatismos de triaje, la consulta digital en urgencias o la creación del 'Circuito preferente' o 'Fast pass'.



Se trata por tanto de una herramienta "ágil y eficaz que ayuda a no saturar las urgencias hospitalarias mientras se le continúa brindando al paciente un excelente servicio asistencial".



El proceso de atención comienza con una consulta inmediata desde el hospital digital a través de una llamada realizada por el paciente al teléfono 900.200.008. El hospital Quirónsalud digital es capaz de atender de manera inmediata y simultánea un elevado número de llamadas, con una tasa de resolución del 60 por ciento.



Un servicio digital que constituye una "alternativa ideal para aquellas personas que precisan resolver una duda o diagnóstico de manera inmediata, sin necesidad de visitar presencialmente los servicios de urgencias".



En el caso de que el paciente deba acudir presencialmente a urgencias después de su consulta en el hospital digital, contará con un 'circuito preferente' gracias al cual "acudirá directamente y sin esperas al triaje, donde se determinará la urgencia y gravedad de su caso".



Todas estas novedades llegan acompañadas de un sistema de trazabilidad del paciente, que "permite identificar y eliminar los tiempos de demora excedidos en la atención en el servicio de urgencias gracias al trabajo de un profesional dinamizador que se encarga de supervisar la duración de las fases previstas en este servicio".



Esta tarea se complementa con el modelo predictivo de Business Intelligence que aplica Quirónsalud para estimar la demanda del servicio de urgencias en cuanto a ocupación y tiempo de espera por fechas y franjas horarias, lo cual es posible gracias a una base estadística donde se recogen datos históricos y epidemiológicos.



TELEDERMATOLOGÍA



El segundo servicio novedoso, ya disponible en los centros Quirónsalud de Extremadura, es el de 'Teledermatología', una iniciativa con la que se trata de reducir la demora en los diagnósticos.



Cabe recordar que durante la pandemia se pidió a los pacientes con lesiones en la piel que enviaran las fotos a sus dermatólogos que realizaban el diagnóstico y realizaban la consulta vía telefónica; sin embargo, las fotografías de móvil, por muy bien hechas que estuvieran, no ofrecen la calidad de una imagen dermatoscópica.



Por eso, el Servicio de Dermatología ha puesto en marcha el proyecto Teledermatología de alta resolución en el que el paciente acuda a consulta donde se le toman imágenes de lunares o verrugas con un dermatoscopio que utiliza lente de aumento y un sistema de iluminación especial.



A través de este sistema, el paciente recibe en el Portal del Paciente en menos de 48 horas un diagnóstico realizado por un dermatólogo, y si del resultado de la foto se derivase algún diagnostico preocupante, automáticamente se activa un circuito preferente de atención presencial.



El sistema de 'Teledermatología' ha atendido ya en el Hospital Quirónsalud Clideba a 1.400 pacientes desde que se puso en funcionamiento a principios del mes de agosto, tanto en primeras consultas como en revisiones de pacientes ya valorados anteriormente de manera presencial, lo que ha permitido descongestionar considerablemente los tiempos de espera de este servicio.