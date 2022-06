Guardia Civil alerta de aumento de estafas bancarias mediante SMS en provincia de Cáceres

La Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres ha observado un aumento de estafas bancarias cometidas mediante el método 'Smishing' por el que, a través del envío de un SMS, los ciberdelincuentes remiten a un enlace web fraudulento que suplanta la identidad de una conocida entidad bancaria.



De este modo, en un solo día 17 personas de la provincia de Cáceres han denunciado ser víctimas de esta supuesta estafa, en la que los ciberdelincuentes consiguieron realizar numerosas transferencias fraudulentas de entre 1.000 y 10.000 euros.



La forma de proceder, en todos los casos, fue mediante el envío de un mensaje de texto (SMS) a los teléfonos móviles de las víctimas, en el que se informaba del bloqueo inminente de la cuenta bancaria y que, por motivos de seguridad, se debía completar una verificación de datos personales accediendo a un enlace web que se encontraba inserto en el propio mensaje de texto.



Una vez redireccionados a esta página web, que simulaba pertenecer a una entidad bancaria, y tras introducir las claves de acceso a la banca digital, las víctimas se percataron de movimientos en sus cuentas que no había sido autorizados, todos ellos por valores que oscilaban entre los 1.000 y 10.000 euros.



Todas las víctimas son clientes de entidades bancarias que han materializado un proceso de fusión, aunque este tipo de mensajes están siendo recibidos también por personas que no tienen cuenta en estas entidades, según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa.



Este cuerpo ha informado de que, si una persona ha sido víctima de esta estafa, lo primero que deberá hacer será cambiar la contraseña de la banca online, informar a su entidad bancaria del suceso y presentar la correspondiente denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.



El 'smishing' es un tipo de delito o actividad criminal consistente en el envío de mensajes de texto dirigidos a los usuarios de telefonía móvil con el fin de apropiarse, fraudulentamente, de los datos personales o las claves de acceso a cuentas bancarias u otras plataformas online de los usuarios, facilitadas por ellos mismos, mediante engaño.



Por ello, se debe desconfiar de mensajes no solicitados de números desconocidos, especialmente si solicitan datos confidenciales, y además se debe leer detenidamente el mensaje de texto y observar si tiene faltas de ortografía o frases sin sentido.



También se tiene que sospechar de este tipo de mensajes que redirigen a enlaces web y requieren una urgencia en la actuación, ya que es un signo muy común en este tipo de actividad fraudulenta.



Los usuarios deben recordar que ninguna entidad bancaria le enviará un mensaje de texto pidiendo sus datos, claves o información personal y, en caso de duda, se aconseja llamar a la entidad bancaria directamente.



También se tiene que prestar mucha atención pues los ciberdelincuentes no utilizan solo un método de engaño, sino que combinan varios de ellos, como el 'vishing' (llamadas telefónicas fraudulentas) y como en este caso el 'smishing', por lo que tendrá que estar alerta ante correos, SMS o llamadas sospechosas.