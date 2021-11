Movistar despliega la fibra óptica en Mesas de Ibor

La localidad cacereña de Mesas de Ibor ya cuenta con esta tecnología de Telefónica. Así lo ha puesto de manifiesto el director de Telefónica en Extremadura, Guillermo Santamaría, en una reunión virtual que ha mantenido con el alcalde de este municipio, Desiderio Montesino.



La fibra óptica FTTH es actualmente la tecnología de conectividad de banda ancha fija más avanzada del mercado, que permite alcanzar hasta 1Gbps simétrico, proporcionando una experiencia diferencial a la hora de navegar por Internet, ver televisión de alta definición y jugar on line.



La banda ancha ultrarrápida FTTH proporciona el desarrollo social y el mejor acceso a la información, impulsa los negocios por las mejoras de su eficiencia y competitividad, gracias a la incorporación de servicios de alto valor añadido, como almacenamiento de datos o sistemas de seguridad.

Telefónica está construyendo con inversión propia y participación en ayudas públicas una red totalmente nueva, que permite a los ciudadanos y al tejido empresarial de la ciudad, nuevas formas de trabajar y el acceso a todas las posibilidades del mundo digital (teleasistencia, telemedicina, teletrabajo, educación a distancia, videollamadas, etc.). Asimismo, contribuye a lograr una administración más eficiente, ágil y cercana.



Guillermo Santamaría ha agradecido "la colaboración del Ayuntamiento y la predisposición para la concesión de los permisos necesarios para llevar a cabo el despliegue" y ha recordado que la migración a la fibra de la línea fija no supone un incremento de coste si no se incluyen nuevos servicios.



Los vecinos de Mesas de Ibor que quieran contratar este servicio lo pueden hacer llamando al 1004 o en las tiendas Movistar más cercanas.