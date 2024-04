Gallardo muestra a Pedro Sánchez "su respeto y apoyo", así como el del PSOE extremeño

Rd./Ep.

El secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, ha mostrado este jueves "su respeto y apoyo", así como el de todo el partido en Extremadura, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

“Lo que ocurrió este pasado miércoles nos debe servir a todos para hacer una reflexión y es que en política no todo vale y se ataca a la democracia”, ha declarado el líder de los socialistas extremeños.

Así pues, según sus palabras, “tenemos que reflexionar y empezar a valorar porqué hemos llegado hasta aquí y hasta dónde estamos dispuestos a llegar; una reflexión que debe partir desde la política en general, desde una parte de los medios de comunicación y de todos y cada uno de los ámbitos institucionales ”.

“Los que estamos en política podemos asumir algunos ataques, pero nunca a la familia porque los políticos somos personas. Hay líneas rojas que no deben pasarse y se están pasando, lo que nos obliga a dejar espacio a la reflexión y alcanzarun consenso acerca de los límites en política”, ha dicho.

Además, según Gallardo, lo sucedido incrementa la crispación y la política del barro, cuando deben ser los ciudadanos lo único importante por lo que pidió respeto y parar “este escarnio de la política en general”, tal y como informa el PSOE extremeño en una nota de prensa.

Por todo ello, “pido respeto para el presidente y su mujer y para la decisión que tome", porque "detrás de un político hay un ser humano”, a la vez que ha mostrado "su más profunda preocupación" al respecto, ha sentenciado.

VE "MUY DESAFORTUNADAS" LAS DECLARACIONES DE GUARDIOLA

Después de emitir la nota de prensa, el secretario general del PSOE de Extremadura ha visitado las oficinas de la Cámara de Comercio de Badajoz donde ha tachado de "muy desafortunadas" las declaraciones de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la decisión que toma tras cancelar su agenda para reflexionar sobre su futuro al frente del Ejecutivo, a la par que ha sostenido que le "parecen, de verdad, fruto de la deshumanización de la política".

"Creo que, en estos momentos, esas declaraciones me parecen muy desafortunadas", viniendo además de una persona que, según ha dicho, "probablemente ya haya cambiado de opinión desde que le han hecho ustedes las declaraciones a este momento", ha incidido Gallardo, que ha apuntado de la presidenta extremeña que "suele cambiar de opinión con frecuencia".

Acto seguido, ha dicho de Guardiola que es una persona a la que "se la respetó", "y la respetamos incluso en algo que es una falta de respeto para los extremeños por su parte", como cuando dijo que "nunca gobernaría con Vox e hizo lo contrario".

"Es decir, yo creo que si en ese caso nadie le exigió que dimitiera, me parece muy lamentable que una cuestión que trasciende a la política, que tiene que ver con el ser humano que hay detrás de cada político se ponga en tela de juicio y no se respete".

Y es que, para el líder de los socialistas extremeños, "estamos llegando a un límite verdaderamente que es preocupante" y todos tienen que hacer una reflexión, así como "sobre todo trasladar a la ciudadanía certidumbres" y que la política "realmente es un instrumento para ayudar a la gente, no para crear problemas a la gente".

Así se ha pronunciado a preguntas de los periodistas en Badajoz por su valoración tras las declaraciones de Guardiola sobre lo acontecido en las últimas horas en torno a Pedro Sánchez, en las que ha pedido a este último que deje de "enfangar" y de meter al país en la "inestabilidad", y que dimita "ya" si realmente es lo que quiere hacer.

Ante ello, Miguel Ángel Gallardo ha llamado a la reflexión, porque se está, ha considerado, en un punto en el que "se nos va de las manos" y, en concreto, "se nos va de las manos el instrumento necesario que es la democracia", como también ha considerado que la política "está pasando cada día límites, y un escalón más se sube en cada declaración que hace la oposición, en este caso el Partido Popular".

También se tiene que reflexionar, ha remarcado, sobre la necesidad de proteger a quienes les acompañan en la política, pero no porque hayan decidido estar en la misma, sino por hacer lo propio al acompañarles en el "empeño por cambiar las cosas desde la política", al hilo de lo cual se ha referido a las familias o los amigos que "no tienen por qué estar en la diatriba política, primero porque no se pueden defender, y segundo porque es una forma de deshumanizar la política".

LA DESHUMANIZACIÓN DE LA POLÍTICA

"Por lo tanto esas declaraciones me parecen, de verdad, fruto de la deshumanización de la política", ha remachado Miguel Ángel Gallardo, para quien cuando el presidente del Gobierno toma como reflexión la carta de este pasado miércoles "no lo hace por una cuestión de estrategia" sino por "proteger a su familia", algo que le parece "loable".

Al mismo tiempo, ha señalado que "por lo tanto" tiene "todo el apoyo", "la consideración" y "sobre todo" el "respeto" del Partido Socialista, "como lo tiene de muchísima parte de la sociedad".

Por eso, ha abundado, le sorprende que, en cuestiones que trascienden a la política y que van al ser humano, "también en ese ámbito la señora Guardiola diga este tipo de cosas", a la par que ha considerado que, "al final", a quien hay que pedir responsabilidades son a los políticos de las cosas que hacen.

"No de lo que hacen nuestras familias, y si fuera por esa vara de medir la señora Guardiola ni siquiera estaría aquí", ha subrayado.

EL HERMANO DE PEDRO SÁNCHEZ

Por otro lado y preguntado por las críticas del PP sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno y trabajador de la Diputación de Badajoz en el área cultural, el secretario del PSOE extremeño y también presidente de la institución provincial pacense ha apuntado que cree que forma parte "de esa deshumanización de la política", a tenor de lo cual ha espetado que se han hecho "denuncias que son medias verdades", las cuales "siempre son la peor de las mentiras", y que "todo lo que se ha dicho son medias verdades" y no ha escuchado "ni una sola verdad".

"Por lo tanto ¿por qué se ataca a ese trabajador? porque es el hermano del presidente del Gobierno ¿Por qué el presidente del Gobierno llega a la reflexión en la que está en estos momentos? Porque quiere a su familia, porque quiere proteger a su familia, y el alto honor de poder representar a los ciudadanos no siempre compensa cuando eso destruye a tu familia", ha resaltado, junto con que "eso es lo que está ocurriendo" y "frente a eso, lejos de respetar lo que se hace es escalar más, escalar en la crispación, en la polarización y fundamentalmente eso no beneficia a la ciudadanía".

En este punto, ha asegurado que no ha venido a ser secretario general de los socialistas extremeños "para hacer lo mismo que hace la señora Guardiola, que es siempre escalar en la confrontación con el Gobierno de España" y "en crear más problemas a los extremeños", sino que lo ha hecho para resolver problemas desde la oposición, que es donde los ciudadanos les "han puesto".

En ese sentido, ha expuesto que puede garantizar que María Guardiola "tiene todo el apoyo del Partido Socialista para resolver los problemas de Extremadura", pero "no para crear más" en la región.

"Problema es cuando la presidenta y el partido que sustenta a la presidenta, que es el Partido Popular, se convierten en el problema", ha concluido Gallardo.