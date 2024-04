El PSOE pedirá crear una Comisión de Estudio sobre financiación autonómica en la Asamblea

Rd./Ep.

El PSOE de Extremadura va a registrar en la Asamblea de Extremadura una petición para la creación de una Comisión de Estudio sobre Financiación Autonómica "ante el incumplimiento", por parte del Partido Popular, de la declaración por una financiación justa aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos el pasado mes de febrero en sede parlamentaria.

Así lo ha anunciado este lunes, durante una rueda de prensa celebrada en Mérida, la vicesecretaria general del PSOE de Extremadura, Eva Pérez, quien ha recordado que ese texto recogía una propuesta común en materia de financiación que fuera favorable a los intereses de la región, algo que ha quedado suspendido ante la decisión de la presidente de la Junta de Extremadura, María Guardiola, de posponer cualquier acción hasta que el Gobierno de España de a conocer su propuesta de financiación.

“La señora Guardiola y su gobierno han roto y traicionado esa unidad, los socialistas hemos sido utilizados como figurantes para que la ella se haga una foto, consiga un titular y se envuelva tramposamente en la bandera de Extremadura”, ha declarado.

De hecho, en el mes de febrero, tal y ha recordado la vicesecretaria del PSOE, la presidenta de la Junta aseguró que defendería la posición conjunta de los grupos políticos sobre financiación donde hiciera falta y ante quién hiciera falta “por lo que ahora tiene una nueva oportunidad para demostrar que Extremadura se gobierna desde la Plaza del Rastro de Mérida y no desde la lejana calle Génova de Madrid”, ha dicho.

Además, según Pérez, “pareciera que alguien, tal vez Feijóo, ha descolgado el teléfono y ha llamado a capítulo a la Sra. Guardiola como ya sucedió en junio cuando la presidenta decía que en política la palabra lo es todo y días después se rectificaba a sí misma y aseguraba que su palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños".

Y es que, según sus palabras, "aunque la palabra de la señora Guardiola no sea importante, la financiación autonómica sí lo es para el futuro de los extremeños”, tal y como informa la formación socialista en una nota de prensa.

En este sentido, para los socialistas extremeños queda claro que lo que dice María Guardiola, no tiene valor, “pero la de los socialistas extremeños sí. El Grupo socialista ha firmado un acuerdo con el gobierno de Guardiola porque considera que es bueno para nuestra tierra y ese acuerdo lo va a defender por encima de todo y de todos”, ha recordado la vicesecretaria socialista.

“El PSOE de Extremadura no va a tirar la toalla en este asunto pues es de sumo interés y el secretario general del PSOE de Extremadura ha ofrecido a la presidenta de la Junta acuerdo y diálogo para que los asuntos de interés en la región se pacten”, ha puntualizado.

De la misma forma, la vicesecretaria general del PSOE ha recordado que los socialistas defienden un sistema de financiación que permita a Extremadura contar con los recursos suficientes para financiar servicios públicos de calidad; que haga posible disfrutar de los servicios públicos en condiciones de igualdad en toda España, así como un modelo justo, equitativo y fundamentado en la solidaridad.

Por tanto, según ha insistido, “el nuevo sistema debe garantizar el mismo trato fiscal, independientemente de dónde se resida”. “Vamos a reclamar una fiscalidad justa, bajo los principios de equidad y progresividad, más Estado del Bienestar, mayor redistribución de la riqueza y una fiscalidad medioambiental”, ha concluido Eva Pérez.



"DESATASCAR" EL TRAZADO DE LA ALTA VELOCIDAD

Por otro lado, la vicesecretaria general del PSOE de Extremadura ha instado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, a llamar a sus "colegas" de partido, los alcaldes de Toledo y Talavera de la Reina, y al nuevo primer ministro portugués, para "desatascar" el trazado de la alta velocidad.



Asimismo, ante los medios, ha celebrado los últimos anuncios con respecto a la mejora de los trenes que circularán por Extremadura, al tiempo que ha subrayado que no encuentra motivos para dudar de que el trazado de la alta velocidad entre Madrid y Badajoz esté completamente en funcionamiento en 2030.



"Todo lo que sean medidas que puedan mejorar el sistema de transporte en Extremadura serán siempre bienvenidos", ha señalado al referirse a los dos trenes Alvia que llegarán próximamente a la región, según avanzó el pasado viernes el ministro de Transportes, Óscar Puente, de quien ha alabado su "claridad" con respecto al tren extremeño.



"Compromiso y palabra no le faltan", ha remarcado, en respuesta al PP y su propuesta en la Asamblea para reclamar que la obra finalice en el año 2030, y que los socialistas consideran una "cortina de humo" porque "no ha habido ninguna declaración por parte del Gobierno de España en que esos plazos no se vayan a cumplir".



Pérez ha reconocido que ha habido "retrasos" respecto a las fechas que se han ido anunciado con el paso del tiempo, así como que hay "hándicaps" respecto al trazado por las ciudades de Talavera de la Reina y de Toledo, ambas gobernadas por el PP, ha recordado la dirigente socialista.



En este sentido, ha señalado que "lo que tendría que hacer la señora Guardiola es llamar a sus compañeros" para "desatascar esto ya de una vez", al igual que con su "colega" el primer ministro portugués, Luis Montenegro.



Sin embargo, se ha referido a las diferentes interpretaciones que ha habido en Castilla-La Mancha y Extremadura respecto a la conversación que mantuvieron en Bruselas ambos presidentes, Emiliano García-Page y María Guardiola, respectivamente, sobre el trazado de la autovía A-43. "Cuando no hay proyecto, ni horizonte, estos son los problemas que nos trae el Gobierno de Guardiola", ha dicho.



Pérez ha invitado al PP a retomar "la senda del acuerdo" en cuanto a la reivindicación del tren y de las infraestructuras, en tanto que considera que deben ser "temas consensuados", motivo por el que ha propuesto al PP que regresen al Pacto por el Ferrocarril que "tan buenos resultados ha dado en Extremadura".



En esta misma línea, ha tendido la mano del PSOE al gobierno de la Junta para abordar de una manera integral los planes de infraestructuras y a que Guardiola y el secretario general de lo socialistas extremeños acudan "de la mano" a una reunión con Óscar Puente para abordar las infraestructuras que necesita la región y sus plazos.

"Esto sería lo inteligente y lo más adecuado para el futuro de nuestra región", ha dicho Pérez, quien posteriormente ha matizado que prefiere hablar de presente en lugar de futuro.