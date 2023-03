La portavoz del Grupo Socialista pide en el 8M "libertad, feminismo y emancipación"

Ep.



La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Lara Garlito, ha reivindicado con motivo de la celebración del 8M "libertad, feminismo y emancipación", y ha incidido en que si bien se han producido "avances" la "igualdad real" en la sociedad "aún no existe".



Mientras, la portavoz del Grupo Popular en la Cámara regional, Cristina Teniente, ha considerado que las políticas ejecutadas por el Gobierno autonómico del socialista Guillermo Fernández Vara no llevan a un "buen balance" para la "igualdad" en Extremadura, ya que la mujer sufre una "brecha" en desempleo, en precariedad y en exclusión, ha dicho.



De su lado, el diputado de Ciudadanos en la Asamblea David Salazar ha defendido que, si bien el actual es "el mejor momento de la historia para ser mujer", aún "lógicamente queda muchísimo por andar" y por "hacer" como sociedad para afrontar por ejemplo el "reto" de la entrada de la mujer al mercado laboral y la conciliación.



A su vez, la portavoz parlamentaria de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha incidido en que en materia de igualdad "queda aún mucho por avanzar, pero que se están dando pasos hacia adelante es algo incuestionable y son pasos que es muy difícil que se den para atrás".



De este modo se han pronunciado los diferentes representantes de los grupos parlamentarios --en sendas ruedas de prensa ofrecidas este martes en la Asamblea tras la Junta de Portavoces-- sobre la celebración del Día Internacional de la Mujer.



PSOE



Así, Lara Garlito (PSOE) ha reivindicado en el 8M "la libertad, el feminismo y la emancipación", y ha destacado que "todos los avances que se han venido dando a lo largo de tantos, tantos y tantos años son como resultado de tantas y tantas mujeres que dieron la cara, su trabajo, su esfuerzo para que el resto de generaciones pudieran tomar ese trabajo para seguir avanzando, para seguir impulsando, para obtener una igualdad real que aún no existe".



Al mismo tiempo, ha reprochado al PP que cuando llegan las campañas electorales "pone encima de la mesa" los derechos de las mujeres "como moneda de cambio". "Vemos cómo el PP cada vez que hablan de poder se olvida de las mujeres", ha afirmado la portavoz socialista, como ha ocurrido en Castilla y León, donde "se criminalizaba recientemente a las mujeres cada vez que toman una decisión", ha dicho.



Por el contrario, ha subrayado que para el PSOE "el feminismo es creer en la educación, es fomentar por ejemplo la vocación en las niñas en ámbitos como la Ciencia, es que no existan brechas", y ha abogado por que el 8M sea un día de "reivindicación" y para la "conquista" de los derechos de "la mitad de la vida" que son las mujeres.



En esta línea, Garlito se ha preguntado "por qué no coinciden" las declaraciones en materia de igualdad del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, con las de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o con las de la portavoz del PP en el Congreso. "Porque realmente no creen en la igualdad real, y en cambio sí pretende utilizarlo como moneda de cambio en esas mesas de poder tras las elecciones, o les interesa el voto de las mujeres en una campaña electoral", ha espetado.



PP



A su vez, Cristina Teniente (PP) ha afirmado que "es indiscutible que se ha avanzado en la visibilidad de las desigualdades de la mujer y también se ha avanzado en el protagonismo de la mujer en puestos de responsabilidad", aunque ha subrayado que en Extremadura se siguen dando "problemas muchísimos" para las féminas, a tenor de los datos de paro, de precariedad y de exclusión que éstas registran.



Así, tras recordar que la 'popular' María Guardiola aspira a ser la primera presidenta de la región y "por tanto se avanza en ese camino, un camino que se inició y que sigue dando frutos", ha recalcado que se siguen dando "problemas muchísimos" porque en Extremadura "el desempleo tiene cara de mujer" con una tasa de desempleo femenino que "duplica" la masculina. "Esa brecha de desempleo, de precariedad tiene consecuencias en la pobreza, y la pobreza femenina avanza de manera imparable", ha advertido Teniente.



En este sentido, ha señalado que en materia de igualdad "queda mucho por conseguir", y ha subrayado que el Ejecutivo autonómico del socialista Guillermo Fernández Vara no alcanza "un buen balance para la igualdad en Extremadura" a tenor de "los datos de exclusión social, de desigualdad y de pobreza y de paro para la mujer" en la región. "Y por tanto queda mucho por hacer", ha espetado la 'popular'.



CIUDADANOS



Mientras, David Salazar (Ciudadanos) ha afirmado que el actual es "el mejor momento de la historia para ser mujer", aunque "lógicamente queda muchísimo por andar". "Pero negar lo que hemos andado es de necios", ha apuntado.



No obstante, ha defendido que hay que seguir luchando porque "hay mucho que hacer" y como sociedad "el mayor reto es la entrada de la mujer al mercado laboral y la conciliación".



Al mismo tiempo, Salazar ha reconocido que hay "algunas partes del feminismo actual" que no le gustan: "Creo que hay un feminismo que es excluyente con algunas mujeres, radical que se basa en el enfrentamiento y que creo que no lleva a ningún lugar", ha espetado, al tiempo que ha indicado que "enfrentar a colectivos de mujeres entre ellas mismas y decir quién puede estar en el 8M en las manifestaciones es un papel contrario a lo que necesitan las mujeres, que es la implicación de todos los actores de la sociedad y no sólo de una parte".



"Mientras algunos y algunas hagan de este movimiento su lucha personal o partidista seguiremos lejos del objetivo real, que es que ninguna mujer se sienta discriminada por el mero hecho de serlo", ha añadido.



UNIDAS POR EXTREMADURA



Por su parte, Irene de Miguel (Unidas por Extremadura) ha animado a toda la ciudadanía a que secunde las concentraciones y movilizaciones que van a tener lugar en diversas localidades de la región este 8M para exigir una sociedad "más feminista", porque "una sociedad más feminista es mucho mejor para todos y para todas".



Así, tras reconocer que se han dado "grandes pasos" y se ha "avanzado" en los últimos años, ha subrayado que aún "quedan muchas cosas" por lograr en materia de igualdad.



"Es verdad que durante esta legislatura se han hecho cuestiones muy necesarias como que las mujeres que están en el trabajo doméstico puedan tener una seguridad social y una prestación por desempleo, cuando era de los sectores más precarizados e invisibles", ha dicho De Miguel, quien también ha defendido como algo positivo haber subido el SMI, de lo que se benefician "más" las mujeres porque están "peor pagadas".



No obstante, ha considerado que "hay que trabajar mucho más", ya que "es verdad que cuanto más avanzamos más reacción hay y más se cuestionan los derechos y las leyes feministas" por parte de sectores como algunos medios de comunicación y desde el ámbito político, y la judicatura que, a su juicio, "ha demostrado que tiene que revisarse profundamente y formarse en perspectiva de género".



Finalmente, Irene de Miguel ha anunciado que su grupo parlamentario defenderá el próximo jueves en el pleno de la Asamblea una propuesta de impulso para reclamara la puesta en marcha en Extremadura de un protocolo ante la violencia sexual, al igual que ya tiene Cataluña.



Además, ha pedido que el PP aclare si "ahora que quiere abanderar el feminismo gobernaría (en Extremadura) con un partido (en alusión a Vox) que niega la violencia machista y que es el verdadero obstáculo" para la igualdad de mujeres y hombres.