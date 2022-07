Incendio Las Hurdes evoluciona favorablemente con vigilancia en zona de Casares de Hurdes

Ep

En cualquier caso, hasta el momento este incendio no puede darse por estabilizado por la orografía del terreno, que "dificulta mucho el traslado del personal hasta los puntos calientes", por lo que "en un momento dado se puede producir una reactivación que pueda comprometer la situación".



Así lo ha destacado el coordinador regional del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex), Juan Jesús Sánchez Corrales, en declaraciones a los medios este miércoles desde el Puesto de Mando situado en Vegas de Coria.



En ese sentido, Sánchez Corrales ha reiterado que se está "trabajando bien para intentar estabilizar lo antes posible" el incendio, aunque ha apuntado a la situación en Casares de Hurdes, que "no tiene ahora mismo ningún peligro para el término municipal", aunque sí prevén que las condiciones meteorológicas de esta noche, con viento norte con cierta intensidad, todo el trabajo que hayamos estado realizando durante el día" en el flanco izquierda, pueda "volver a entrar otro incendio a la altura de Casares de Hurdes".



Por este motivo, los efectivos están "trabajando muy intensamente en esa zona, para intentar consolidarla lo antes posible y que no se produzca ninguna reactivación que nos pueda volver a afectar", ha señalado el coordinador regional del Infoex.



A esta situación se une un segundo incendio "muy próximo", en Santa Cruz de Paniagua, que "evoluciona bastante bien" pero que ha obligado a desplazar a una parte de los efectivos que estaban trabajando en el incendio de Las Hurdes



LLAMAS "EN CONTINUO CAMBIO"



Por su parte, la directora general de Emergencias, Protección Civil e Interior de la Junta de Extremadura, Nieves Villar, ha reiterado que "un incendio muy complicado, en el que se está trabajando mucho", conjuntamente con Castilla y León y "con mucha asignación de medios", pero ha lamentado que las llamas son "inestables y en continuo cambio", por lo que a los efectivos les "está costando bastante resolver la situación".



Respecto a la localidad de Casares de las Hurdes, Villar ha señalado que han "filiado" a toda la población, cuentan con autobuses en las inmediaciones por si fuera necesario desalojar, aunque ya en la mañana de este miércoles se ha realizado un traslado preventivo de los residentes en la residencia de mayores del municipio.



"Estamos preparados por si hubiese una situación adversa, poder responder", ha señalado Nieves Villar, quien ha señalado que eso no quiere decir que se vaya a producir, pero "hay que anticiparse a los problemas".



En cuanto a los vecinos de los seis núcleos poblacionales evacuados, la directora general de Emergencias ha señalado que el albergue de Montehermoso hay unas 40 personas acogidas, mientras que en una residencia de Azabal también hay algunos vecinos.



Respecto a los seis núcleos evacuados, que son Ladrillar, Riomalo de Arriba, Aceitunilla, Cabezo, Batuequilla y La Horcajada, "de momento nadie ha vuelto" a sus hogares porque "la situación es de incertidumbre", el incendio sigue en nivel 2 de peligrosidad, por lo que "hasta que el mando único no lo determine, no se tomará la decisión", ha explicado Nieves Villar.



Finalmente, la directora general de Emergencias ha señalado que además del incendio en Las Hurdes, que es el más importante, también se permanecen activos otros incendios, como en Santa Cruz de Paniagua, Casar de Cáceres y Castiblanco, mientras que el de Fuente del Maestre ya se ha declarado estabilizado.