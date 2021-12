La campaña de vacunación "va bien" en Extremadura, con 940.000 ciudadanos con alguna dosis

Ep.

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta, José María Vergeles, ha afirmado que la campaña de vacunación contra la Covid-19 en Extremadura "va muy bien" -con 940.000 vacunados a día de hoy en la región con alguna de las dosis-, y ha destacado también en concreto que en los colegios aquella está siendo "muy satisfactoria" y se ha conseguido el objetivo marcado.

"Hemos conseguido el objetivo y parece que nos ha ido con la estrategia de la vacunación en los colegios", ha espetado Vergeles, quien ha mostrado su "satisfacción" por la evolución de la campaña de vacunación en la comunidad, y ha añadido también que se modificarán "las cosas que haya que modificar" para adaptarse a la vacunación de los siguientes grupos, "pero en principio va bien la cosa".

Así, en la actualidad se están "prácticamente en los últimos días" de la vacunación con la tercera dosis de mayores de 60 años en la región; y se están vacunando a personas que en su momento recibieron AstraZeneca "independientemente de la edad"; a la vez que se han vacunado ya a los profesionales sanitarios y sociosanitarios; y "algunas" áreas de salud están comenzando ya con la vacunación del grupo de 50 a 59 años.

"Hoy hace un año que empezó esta aventura de creencia en la ciencia y yo sólo le puedo estar agradecido a la sociedad extremeña en su conjunto", ha reconocido el consejero a preguntas de los medios sobre la pandemia este lunes en una rueda de prensa en Mérida sobre una campaña en materia de Enfermería.

"Todos, cada uno de nosotros en nuestras respectivas responsabilidades hemos tenido parte de la culpa de que esto haya ido tan bien como ha ido en Extremadura", ha subrayado sobre la vacunación Vergeles, quien que ha considerado que "sí que es un logro colectivo y un ejemplo de país y de comunidad autónoma", ha defendido.

Finalmente, el vicepresidente segundo de la Junta ha animado a que la población se vacune porque "las vacunas no se han acabado". "Apelo a aquella persona que pensó que en aquel momento no debía, o no quería o no podía vacunarse lo puede intentar ahora", ha espetado.