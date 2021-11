En la última semana, Extremadura registra 398 positivos de Covid-19 y 3 fallecidos

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado desde el pasado jueves un total de 398 casos positivos de Covid-19 y tres personas fallecidas (dos varones de 78 y 77 años, ambos de Aceuchal y vacunados, y una mujer de 69 años de Villar del Rey, no vacunada).



Igualmente, se han dado 254 altas epidemiológicas desde el pasado jueves, lo que equivale a un total de 102.692 altas, según la Junta de Extremadura.



Con ello, la incidencia acumulada a los 14 días en la región se sitúa en 70,15 casos por cada 100.000 habitantes, y a los 7 días en 36,25 casos por cada 100.000 habitantes.



Por otra parte, en los últimos siete días se han declarado 14 brotes. En concreto, en Santa Marta de los Barros, con 5 positivos y 40 contactos; 5 en Badajoz con 3, 3, 3, 9 y 3 positivos y 6, 5, 24, 19 y 7 contactos, respectivamente; en Reina con 7 positivos y 33 contactos; y tres en Cáceres con 5, 3 y 7 positivos y 31, 45 y 67 contactos, respectivamente.



También, en Almendralejo, con 9 positivos y 40 contactos; en Orellana la Vieja, con 6 positivos y 13 contactos; en Olivenza con 4 positivos y 22 contactos; y en Alburquerque con 6 positivos y 19 contactos.



Asimismo, se han cerrado cinco brotes desde el jueves: el 854 de Badajoz, el 856 de Campanario, el 851 de Cabezuela del Valle y los números 850 y 860 de Don Benito.



ÁREAS DE SALUD



De este modo, como datos de esta jornada, día 25, el Área de Salud de Badajoz notifica 39 casos positivos. Tiene seis pacientes hospitalizados, ninguno de ellos en UCI. Registra 328 fallecidos y ha dado 27.147 altas.



Mientras, el Área de Salud de Cáceres notifica 11 casos positivos. Tiene cinco pacientes ingresados, dos de ellos en UCI. Acumula 535 fallecidos y ha dado 17.486 altas.



De su lado, el Área de Salud de Mérida registra 12 casos positivos. Tiene seis pacientes hospitalizados por Covid-19, ninguno de ellos en UCI. Acumula 251 fallecidos y ha dado 17.404 altas.



Igualmente, el Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena notifica siete casos positivos. Tiene un paciente hospitalizado. Acumula 267 víctimas mortales y ha dado 14.018 altas.



También, el Área de Salud de Plasencia registra un caso positivo. Tiene un paciente hospitalizado, ninguno en UCI. Ha registrado un total de 232 fallecidos y ha dado 10.465 altas.



Mientras, el Área de Salud de Navalmoral de la Mata notifica un caso positivo. No tiene pacientes ingresados por covid-19 y ha registrado 115 fallecidos. Ha dado 4.835 altas.



A su vez, el Área de Salud de Llerena-Zafra registra un caso positivo. No tiene pacientes ingresados. Ha registrado un total de 132 fallecidos y ha dado 8.105 altas.



Finalmente, el Área de Salud de Coria registra dos casos positivos. Tiene tres pacientes hospitalizados por Covid-19. Registra un total de 96 personas fallecidas y se han dado 3.252 altas.