Vergeles pide mantener la "responsabilidad" ante la pandemia de cara al puente

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha pedido a la ciudadanía que mantenga la "responsabilidad" ante la pandemia de la Covid-19 de cara al puente festivo del 12 de octubre, toda vez que si bien las medidas de flexibilización son "mínima minimorum" y "no se puede flexibilizar más en este momento", hay que contribuir en todo caso a proteger a los más pequeños que aún no están vacunados.



"Estamos con las medidas mínima minimorum, no se puede flexibilizar más en este momento" y por tanto, "al menos que esas medidas de flexibilización las cumplamos", ha solicitado.



Así, ha recalcado que protegiendo a los más pequeños también se estará protegiendo a toda la sociedad. "(Actuar con responsabilidad) será seguridad para todos", ha espetado Vergeles, quien ha recordado que hay una parte de la población, que son los más pequeños, que aún no están vacunados contra la Covid-19, y que además en la "mayoría" de los brotes que se están registrando ahora "están involucradas personas en edad pediátrica".



En este sentido, tras destacar que los más pequeños han dado "una lección" a los adultos en cuanto a que "se han acostumbrado enseguida a la mascarilla, a guardar las distancias de seguridad en las escuelas", ha invitado a la ciudadanía en general a seguir actuando con "responsabilidad" para proteger ahora a ese colectivo de la población.



"Entonces, responsabilidad y proteger a una parte de la población que todavía no tiene aprobada una vacuna", ha defendido a preguntas de los medios durante la presentación este viernes en Mérida del Manual de Intervención Social Online para Personas Mayores, elaborado por el Sepad y Aupex.



"Tenemos una parte de la población que todavía no hemos vacunado, que son los chicos, los más pequeñas, entonces protejámoslos a ellos, que se han acostumbrado enseguida a la mascarilla, a guardar las distancias de seguridad en las escuelas, nos han dado una lección a los adultos esos nosotros, y por tanto responsabilicémonos ahora nosotros y hasta en tanto esté aprobada la vacuna para ellos intentemos protegerlos lo máximo posible", ha espetado.



VACUNA DE PFIZER PARA MENORES



Por otra parte, sobre la petición de Pfizer a EEUU para que se autorice una vacuna contra la Covid-19 a menores de 5 a 11 años, ha señalado que existen diferencias entre los procesos regulatorios de dicho país y de la Unión Europea, y ha reiterado su consideración de que no cree que una vacuna para ese colectivo pueda estar en Europa "antes de final de año".



"Ojalá sea antes, pero no lo veo antes de final de año, porque la empresa tiene que aportar los ensayos clínicos suficientes al menos para que nos digan que la vacuna es segura en esa edad... y una vez autorizada por la Agencia Europea del Medicamento que se pueda incorporar a la campaña de vacunación", ha sentenciado.



Así, ha subrayado que este aspecto de una vacuna para ese rango de edad no está siendo estudiado en el seno de la comisión de Salud Pública porque primero lo tiene que aprobar la Agencia Europea del Medicamento al ser "un cambio sustancial de ficha técnica".



En este punto, ha indicado que la diferencia entre el proceso regulatorio de EEUU y el que se sigue en la Unión Europea es que el de esta última "es muchísimo más garantista desde el punto de vista de la seguridad de las personas. Así, el primero aprueba los medicamentos por emergencia o urgencia y aprueba un lote concreto de la vacuna, mientras que la Agencia Europea del Medicamento no ha actuado así en el pasado "y no va a actuar así en el futuro".



De este modo, Vergeles ha señalado que la Agencia Europea del Medicamento lo que está pidiendo es que cualquier empresa que tenga resultados en la edad pediátrica los aporte para estudiarlos y a continuación derivar la decisión a las agencias reguladoras de cada estado miembro, para después incorporarlo a la toma de decisión de la Ponencia de Vacunas y a la Comisión de Salud Pública.