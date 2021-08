El PSOE extremeño abre este miércoles su proceso congresual con las precandidaturas

Ep.

El PSOE de Extremadura iniciará este miércoles, 1 de septiembre, con el registro de precandidaturas, su proceso congresual para la renovación de su ejecutiva y la elección del secretario general, y con Guillermo Fernández Vara como único aspirante que de momento públicamente ha anunciado su intención de aspirar al puesto como líder de la formación en la comunidad --en el caso de éste repetiría en el cargo--.



De este modo, si hubiera algún precandidato más --para lo que se requiere la presentación de 189 avales del 1 al 15 de septiembre-- se celebrarían primarias en el seno del partido, hasta llegar a la cita final del 22 al 24 de octubre con el 13º Congreso del PSOE de Extremadura, que se celebrará en Mérida para elegir al secretario general y a la nueva Ejecutiva, y con el objetivo de, a partir de entonces, seguir tratando de dar "atenta respuesta" a las necesidades de la comunidad y sus ciudadanos.



No obstante, si sólo hubiera un/a aspirante, entonces el 19 de septiembre --una vez terminado el proceso de recursos-- se proclamaría como candidato/a único/a y como secretario/a general.



Así lo ha explicado la secretaria de Organización del PSOE de Extremadura, Marisol Mateos, en una rueda de prensa este martes en Mérida en la que ha desgranado el calendario de la que ha calificado como la cita "más importante" para los socialistas en la comunidad, en concreto el 13º Congreso Regional en el que participarán 9.462 militantes del partido.



De ellos, 8.791 son militantes activos del PSOE, 147 afiliados directos y 524 compañeros de Juventudes Socialistas que podrán participar en la elección del proceso de primarias a la Secretaría General del partido.



Cabe apuntar, igualmente, que la propia Mateos será coordinadora general del comité organizador del 13º Congreso del PSOE extremeño --al que acudirá algún responsable nacional del partido aún sin concretar--, y del cual también formarán parte Lara Garlito (como adjunta a la coordinación general), Juan Ramón Ferreira Alonso, Juan Antonio González, Miguel Piedehierro y Fuensanta Barroso.



PRECANDIDATURAS



Así, preguntada sobre la posibilidad o no de que, aparte de Fernández Vara, algún compañero o compañera más pueda registrar su precandidatura para optar a liderar el PSOE en la comunidad, Marisol Mateos ha señalado que "en principio" aparte del actual secretario general, que ya ha anunciado que este miércoles registrará su precandidatura, el comité organizador del 13º Congreso "no tiene conocimiento de que ningún otro compañero o compañera quiera hacerlo" (aspirar a la Secretaría General).



En este sentido, tras recalcar que cualquier compañero del PSOE estaría en su "legítimo derecho" de aspirar a liderar la formación, ha añadido que este miércoles, día 1, en el registro de precandidaturas se conocerá la voluntad, "si la hay", de si hay alguna otra persona que aparte de Fernández Vara quiera concurrir al proceso de primarias.



DINÁMICA DEL CONGRESO



En cuanto a la dinámica del proceso congresual, se inicia este miércoles, 1 de septiembre, con la formulación de precandidaturas, y llegará hasta el congreso en sí, cuando se elegirá a la persona titular de la Secretaría General mediante el proceso "democrático y transparente" de primarias.



Asimismo, hasta 600 delegados participarán directamente en el 13º Congreso Regional (que se conocerán a partir del 2 de octubre cuando concluirán las votaciones de las asambleas locales para elegir los delegados).



Se presentará también la Ponencia Marco, para lo que a partir de este miércoles, 1 de septiembre, las asambleas locales podrán presentar enmiendas y "mejorar" el texto.



PRIMARIAS



En cuanto al proceso de primarias para la elección de la Secretaría General del PSOE extremeño, se realiza mediante el sistema de doble vuelta, con el voto individual, directo y secreto de los militantes y afiliados y responsables de Juventudes Socialistas.



Este proceso se inicia este miércoles, día 1, con el registro de precandidaturas, y si sólo hubiera un precandidato en ese momento el proceso terminaría con la recogida de avales (sería necesario hasta un 2 por ciento del total de los militantes, es decir, 189 avales), y "probablemente" saldría proclamado secretario/a general una vez terminado el proceso de recursos el 19 de septiembre a las 12,00 horas.



Si hubiera más de un candidato, una vez concluido el periodo de precandidaturas y recogida de avales, se celebraría la campaña de votación --del 20 de septiembre al 1 de octubre--. Así, la primera campaña de votación sería el 2 de octubre, y si fuera necesario la segunda vuelta sería el 9 de octubre.



RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS



Asimismo, sobre la cita congresual, Mateos ha destacado que "los congresos son los acontecimientos más importantes de la vida interna del partido", donde se elige al secretario general y la Ejecutiva Regional y se marcará la línea de actuación política y orgánica de la formación para los próximos cuatro años, después de una etapa de "renovación" en la estructura interna del PSOE tanto a nivel local, como provincial como regional.



Al respecto, ha incidido en que el objetivo de todo este proceso congresual en el PSOE extremeño "siempre pasa por estar cerca de los extremeños", para lo cual la formación actualizará su proyecto político tras la "terrible crisis" generada por la pandemia de la Covid-19, abordando los "retos y desafíos" que se abren como un partido con "responsabilidad de gobierno", y con el objetivo de dar "atenta, concreta respuesta desde una perspectiva de izquierda, mayoritaria y transformadora".



"Tomaremos el pulso desde nuestro ideario político y revisaremos nuestro ideario", ha defendido la que será coordinadora general del comité organizador del 13º Congreso del PSOE extremeño, una cita de la que según ha recalcado su partido "va a salir más unido que nunca" a través de un ejemplo de "democracia interna y de responsabilidad plena".



"Tenemos millones de razones para estar orgullosos de este gran partido, cuyo denominador es aplicar políticas de progreso a la ciudadanía", ha espetado, buscando la recuperación a través de la inversión y la justicia social, frente a los que hicieron salir de la crisis con "tijeretazos".



En este sentido, Mateos ha ahondado en que los socialistas extremeños tratarán de dar respuesta a las preguntas que se han abierto en estos momentos de crisis. "Somos socialistas para todos los que defiendan la justicia", ha subrayado como "hoja de ruta". "Los hospitales y escuelas están construidos con los ladrillos del compromiso y la responsabilidad", ha añadido, frente a la derecha que "quiso dejar a los trabajadores sin derechos".



Con ello, ha explicado que la Ponencia Política del 13º Congreso Regional del PSOE es un documento político que pone el acento sobre la cita en la que se va a construir el "futuro" de Extremadura con la voluntad de "seguir aportando el trabajo de los socialistas como el mejor instrumento que tenemos desde la organización", en un momento "histórico" en el que Extremadura "tiene una oportunidad histórica" que "no vamos a desaprovechar porque se lo debemos a los extremeños y extremeñas".



"Ahora toca responsabilidad e impulsar la recuperación social y económica de la comunidad autónoma", en un momento en el que "esta tierra aspira a crecer" con un modelo de impulso que "pasa por más industrialización, más empleo, más talento, más crecimiento económico, mejorar las infraestructuras, potenciar la investigación y el desarrollo" en una región que "aspira a ser más ecologista, más feminista y más igualitaria, más socialista", ha añadido Mateos.



"Extremadura y el PSOE estamos convocados a dar lo mejor de nosotros mismos frente a una oposición atascada en el lodazal del bloqueo permanente", ha incidido.