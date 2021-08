Monago: Extremadura recibirá unos 200 millones menos del Gobierno el próximo año

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha alertado de que la Comunidad Autónoma de Extremadura recibirá alrededor de 200 millones de euros menos para su financiación en recursos finales del Gobierno central durante 2022.

Así, Monago ha lamentado que tanto el Gobierno de Sánchez como el de Vara vendan a los cuatro vientos el "mantra" de que habrá más dinero, algo que es una "media verdad que no cuela".

El líder del PP ha insistido en que el Gobierno dilata "sin excusas" la reforma de la financiación autonómica, un asunto "vital y urgente", para la viabilidad de los servicios básicos, pero que se ha convertido en un "tema tabú" en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Asimismo, ha destacado que, como revela un informe de FEDEA, se avecinan recortes en el propio sistema de financiación. Para Monago, la crisis del Covid será la excusa del PSOE "no para reformar, sino para recortar" la financiación a las comunidades autónomas.

José Antonio Monago ha señalado que pese a que se estén anunciando mayores entregas a cuenta a las comunidades autónomas, los socialistas "están muy callados" sobre la decisión del Gobierno de que no haya fondos Covid el próximo ejercicio.

Para Monago, ese recorte equivale a "dar por sentado" que se ha acabado la pandemia y que en 2022 no necesitamos financiación extra y, ha instado a Vara a reclamar a Sánchez que mantenga los fondos Covid porque van a seguir siendo "absolutamente necesarios" en el corto plazo.

El líder del PP extremeño ha subrayado que dichos recortes del Gobierno socialista tienen una consecuencia: no habrá dinero para reforzar y dar cobertura a muchas necesidades en educación o sanidad en 2022.

En este sentido, Monago ha alertado del alcance que tiene la pandemia en la financiación de todos los territorios y ha recalcado que la propia Airef sostiene que el 40% del gasto asociado a la crisis, y que recae fuertemente en las comunidades autónomas, acabará por ser estructural.

Refiriéndose a los datos del Gobierno tras el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, Monago ha afirmado que el Ejecutivo está interesado en comunicar "sólo una parte" de la realidad y por eso "reiteran que habrá más dinero" para Extremadura por los mecanismos del sistema de financiación autonómica, pero hay un "silencio atronador" sobre el total de los fondos que llegarán.

Para Monago, si contabilizamos todos los recursos del Gobierno hacia Extremadura para 2022, descubrimos que hay "signos negativos" que suponen una "rebaja inasumible" en mecanismos que sí tenían un signo positivo en 2021.

Así, ha explicado que los recortes del Gobierno de Sánchez en recursos finales para Extremadura en 2022 no sólo provienen de la extinción de los fondos Covid, sino vía reparto del déficit.

El líder del PP ha incidido en que si bien en 2021 se permitía el 1,1% de déficit a las regiones, el próximo ejercicio se ha limitado al 0,6%. Este ajuste drástico "hablando claro son 90 millones de euros menos", porque no podremos disponer de esos recursos en las cuentas de 2022.

Monago ha calificado de "muy poco serio" que el Gobierno quiera convencer a la opinión pública de que el dinero del IVA de 2017 que aún debe, y que se abonará en 2022, sea financiación extra.

Así, ha recalcado que no es "ningún regalo, sino lo justo", asegurando que "no tenían la más mínima intención de pagarlo" y, que el Ejecutivo quería quedarse ese dinero de las CCAA, hasta que los tribunales finalmente dieron la razón a aquellas que protestaron, "y precisamente Extremadura no fue nada combativa".