Trabajadores Autónomos del Taxi garantizará transporte diario de víctimas violencia género

Ep.



La Asociación Regional de Trabajadores Autónomos del Taxi de Extremadura garantizará el servicio ininterrumpido, durante las 24 horas del día y los 365 días del año, del transporte urgente y programado de las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos en la comunidad.



De este modo se contempla en un acuerdo suscrito entre la Administración regional y dicho colectivo, con un presupuesto de 25.000 euros y que se extenderá hasta 2023.



Con ello, a partir de ahora se mejora un servicio que ya se venía prestando de forma externalizada en la comunidad, y que para la Administración regional "adolecía en algunos momentos de la respuesta diligente que tienen que tener las mujeres víctimas" de violencia de género, según ha explicado tras la firma este jueves del convenio de colaboración la consejera de Igualdad y portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña.



"Cuando a una mujer víctima hay que desplazarla a una cita programada, esa cita programada normalmente es un juzgado, no es una cuestión menor", ha destacado Gil Rosiña, quien ha añadido que además hasta ahora, con la externalización, "la necesidad también de los desplazamientos de urgencia en algunos momentos determinados no se han podido cubrir como nosotros entendemos que debe hacerse", ha dicho.



"Vamos a mejorar muy mucho porque vamos a tener garantizado un servicio ininterrumpido las 24 horas al día" y que va a ofrecer una respuesta "inmediata" a las mujeres víctimas de violencia de género, ha incidido Gil Rosiña, quien ha recalcado que el servicio será prestado por dicha asociación después del ofrecimiento realizado por la misma a la Junta.



Para el desarrollo del servicio, además, los más de 300 asociados de dicho colectivo, fundamentalmente presentes en territorio rural, aunque con implantación en prácticamente todas las localidades extremeñas, realizarán un curso de formación específica del IMEX, que será impartido por la asociación Malvaluna.



En este sentido, la consejera de Igualdad ha recalcado que, aparte de la "gran labor muy silenciada" que los taxistas realizan fundamentalmente en las zonas rurales, a partir de ahora en virtud del convenio firmado se van a convertir en "un agente más" con una "misión" dentro de la red autonómica de atención frente a la violencia de género.



RESPUESTA INMEDIATA GARANTIZADA



A su vez, el presidente de la Asociación Regional de Trabajadores Autónomos del Taxi de Extremadura, Cecilio Rodríguez, ha destacado la "gran implicación" de los taxistas en los servicios esenciales en entornos rurales, sobre todo, y ha incidido en que su colectivo permitirá ofrecer una "respuesta inmediata" de transporte a mujeres víctimas de violencia de género con una "cobertura total" en la región.



Al mismo tiempo, ha considerado "fundamental" que los integrantes de su asociación que vayan a prestar la labor estipulada en el convenio reciban la formación --anunciada ya por parte del IMEX a través de Malvaluna--, con el objetivo de facilitar "el mejor servicio posible".



Cecilio Rodríguez, igualmente, ha agradecido la implicación de la Administración regional en la consecución del acuerdo, el cual ha dicho que espera que "se utilice lo menos posible, porque será bueno para todos".



Finalmente, Gil Rosiña ha incidido en que este acuerdo está abierto a su adhesión a otras asociaciones de taxistas de la región que pudieran estar interesadas en prestar el servicio. "El acuerdo no excluye a ninguna asociación", ha dicho; al tiempo que ha recordado que hasta ahora la externalización del servicio costaba en torno a 40.000 euros.



Así, a partir de ahora "con un menor presupuesto se va a tener garantizado un servicio que no estaba garantizado", ha recalcado la consejera de Igualdad. "Esto hoy vale menos que lo costaba antes y va a estar mejor prestado", ha concluido.