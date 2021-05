Vergeles no vería "mal" mantener mascarillas en determinadas épocas del año

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha defendido que la mascarilla ha sido un "magnífico escudo de protección" no sólo frente a la Covid sino este año frente a la gripe, y también frente a las bronquiolitis, ya que ha habido "muy pocas" entre los niños.

En este sentido, ha aformado que "a lo mejor no está mal que en determinadas épocas del año nos protejamos contra las infecciones con este tipo de dispositivos (las mascarillas)".

A este respecto, ha matizado que "yo no digo que las tengamos durante todo el año pero a lo mejor en determinadas circunstancias es una medida de protección no farmacológica que ha venido para quedarse", añadiendo que, en todo caso, este planteamiento es "avanzarse mucho a lo que puedan opinar los expertos".

Así, tras recalcar que él respetará "siempre" el criterio de los expertos, ha explicado que hay que entender que la mascarilla "no sólo ha permitido combatir el Covid, sino también otras enfermedades que desgraciadamente tienen mucha morbilidad, mucha carga de enfermedad, como son las bronquiolitis en los niños, con además pérdida de días de escuela, con repercusiones también en la propia familia que tienen que quedarse en casa con ellos, además de la salud propiamente del niño o de la niña", y también ha permitido "combatir" por ejemplo la gripe.

Según el Vicepresidente Segundo, "todos los años hablamos de fallecidos por la gripe y este año ha sido inexistente. Es verdad que una parte puede deberse a que como el ecosistema de los virus lo tenía ocupado la Covid no haya entrado el virus de la gripe, pero una parte importante se lo debemos a esto que tenemos puesto (las mascarillas)".

Así, sobre si con el ritmo de vacunación actual se podría empezar a prescindir de cara al verano de las mascarillas en determinados espacios, Vergeles se ha remitido a "lo que digan los expertos".

Con ello, ha afirmado que "no me voy a definir. Yo siempre cuando he dicho que la mascarilla no era obligatoria es porque me lo han dicho los expertos, cuando he dicho que la mascarilla es obligatoria es porque me lo han dicho los expertos y ahora voy a seguir la misma tónica".

Y, ha concluido que pese a que él es médico y que tiene su "propia percepción de lo que puede ser", en este momento ejerce como político y por tanto se va a dejar "guiar por los técnicos, que son los que deben decirnos cuándo podemos prescindir de la mascarilla".