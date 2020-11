Vergeles asegura que aumento de presencialidad en Atención Primaria será con toda cautela

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha asegurado que el aumento de la presencialidad en Atención Primaria se hará "con toda la cautela del mundo" tras haber alcanzado una situación de "cierta seguridad".



El consejero extremeño ha recordado que, debido a unos protocolos de determinadas sociedades científicas y de la Organización Medica Colegial, se establecía la recomendación de que las consultas fueran un 30 por ciento presenciales y un 70 por ciento a distancia durante buena parte de la primera ola, algo que "en ningún caso" ha significado que los equipos de Atención Primaria dejaran de trabajar, sino que lo han hecho de "otra forma".



En esta línea, ha recalcado que las consultas telefónicas han sido un método de cribado que permitían decidir si posteriormente esa consulta se podía atender por dicha vía "sin mayor problema" o tenía que ser atendida vía presencial, al tiempo que ha insistido en que los problemas de salud grave "en ningún momento han estado comprometidos".





INVERSIÓN MENSUAL DE MÁS DE 300.000 EUROS



Asimismo, Vergeles ha dado a conocer que en estas últimas semanas la administración autonómica ha destinado una inversión superior a los 300.000 euros mensuales para descargar la agenda de los profesionales, en mejorar el acceso a la atención primaria de salud a través de las llamadas telefónicas y en mejorar los circuitos para diferenciar pacientes con posibilidades de tener la Covid y los que no.



De esta forma, ha reseñado el consejero de Sanidad que medidas como el incremento de las líneas telefónicas, de auxiliares administrativos y celadores en los centros de salud de mayor tamaño, el incremento de 150 profesionales en un grupo centralizado para quitar de la agenda de trabajo cuestiones como la realización de PCR o la intervención de la Brigada Extremadura XI en el control de más de 2.000 personas contactos estrechos con PCR negativa hacen que en estos momentos las agendas de los médicos puedan, de forma "progresiva" y "segura" pasar a tener un mayor porcentaje de presencialidad.



Así, en la generalidad de los centros de atención primaria, el 50 por ciento de las consultas serán presenciales y el resto consultas telefónicas, y la presencialidad alcanzará el 70 por ciento en aquellas localidades con una baja incidencia de Covid-19, que se establece por debajo de los 250 casos por 100.000 habitantes en 14 días.



"Entendemos que ya estamos en una situación de cierta seguridad, lo vamos a hacer con toda la cautela del mundo, pero es necesario que la sociedad vea en la Atención Primaria lo que nunca ha dejado de ser la Atención Primaria, esa puerta de entrada al sistema y esos especialistas que son capaces de diferenciar los cuadros graves, urgentes, de control de las enfermedades crónicas, de atención continua y de una relación de confianza que, por culpa de esta pandemia, durante algún tiempo hemos tenido que suspender", ha aseverado.



AUMENTO EN EL NÚMERO DE ALTAS POR CORONAVIRUS



También y preguntado por el aumento en el número de altas de pacientes con coronavirus, el consejero ha asegurado que uno de los motivos por los que se está consiguiendo elevar el volumen de altas es debido a que, del total de infectados en Extremadura diagnosticados, más del 60 por ciento de ellos son asintomáticos.



Así ha dicho que, afortunadamente, Extremadura es una de las comunidades autónomas que más pruebas está haciendo, donde mejor funciona el sistema de rastreo y diagnostica un porcentaje muy elevado de personas que no tienen síntomas.



Asimismo, según Vergeles, en el aumento de altas también influye la labor que está haciendo el ejército y los grupos centralizados de control de la pandemia, así como el protocolo que establece que a los contactos estrechos de un positivo se le hace PCR a los siete u ocho días de tener conocimiento del caso.



De esta manera, y en relación a este protocolo, el consejo ha recalcado que el mismo está elaborado por expertos epidemiólogos de todo el país y ha precisado que no es un ahorro en el número de pruebas PCR o un cambio de protocolo por que sí.



Entre las ventajas de ese nuevo protocolo, el consejero extremeño ha mencionado que en el séptimo y octavo día ya ha pasado el periodo de ventana y si la PCR ese día fuese positiva el contacto ya lleva aislado un tiempo, luego no está generando contactos y está cerca del décimo día que se le daría el alta y podría volver a su vida normal.



Y, ha afirmando que, "con eso, indirectamente, lo que estamos haciendo es aumentar la adherencia al cumplimiento del aislamiento necesario que tienen que llevar los contactos estrechos de personas positivas".