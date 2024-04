Cáceres celebra el Día Internacional de la Visibilidad Lésbica en la Casa de la Mujer

La secretaria general de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, Ara Sánchez Vera, junto a la directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX), Beatriz Arjona Rovira, ha participado en un acto con motivo del Día Internacional de la Visibilidad Lésbica.



Ara Sánchez ha hecho referencia a la escritora Audré Lorde, quien se autodenominaba a sí misma, ha explicado, como "negra, lesbiana, madre, guerrera y poetisa", mencionando una frase de la autora: "No seré una mujer libre mientras siga habiendo mujeres sometidas" que, "refleja que el trabajo que tenemos la obligación de hacer en torno a la igualdad contempla muchas variables".

Para la secretaria de Igualdad, "ser mujer es más complicado en el mundo actual y esto, irremediablemente, se traslada a las realidades diversas en cuanto a orientación e identidad de género".

En este sentido, ha mencionado a "las mujeres con discapacidad; las que pertenecen a culturas minoritarias; aquellas cuyas vivencias están interseccionadas por el nivel educativo, la clase social, la edad, su lugar de residencia; mujeres que sufren las consecuencias de conflictos bélicos...".



Según Sánchez, "es necesario visibilizar a las mujeres lesbianas, porque sigue existiendo falta de referentes", asegurando que "como administración tenemos que dar respuesta a las necesidades y problemas que la sociedad plantea, estamos obligadas a ir de la mano y, por lo tanto, debemos estar comprometidas con la acción de acompañar y responder".



La responsable de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura ha dicho que "un 53,6% de los hogares constituidos por mujeres LTB tiene unos ingresos medios inferiores a la renta media por hogar, y es que el volumen de ingresos característico de la brecha salarial hacia las mujeres se reproduce en el caso de las mujeres LTB, circunstancia que se hace aún más latente en el caso de los hogares monomarentales".



Por lo tanto, recalca que "mientras esta situación no cambie, seguirán siendo necesarios actos como el de hoy y Días de la Visibilidad Lésbica, que yo animo a trasladar a los 365 días del año, en los que las mujeres no tengan miedo, vergüenza o reparo a decir qué sienten y cómo se sienten".



Además, ha animado "a seguir luchando, a seguir con esta revolución, que no tiene otro camino que el de ir consiguiendo logros hasta llegar a la victoria, que debe estar definida por la palabra 'normalidad'".



Ara Sánchez ha asegurado que "el día que nadie mire hacia atrás porque vea a dos chicas besándose; el día que no exista una empresa que discrimine a una trabajadora por su condición sexual, por su orientación o identidad de género; el día que nadie cuestione cómo sientes o hacia quién sientes "ese será el del triunfo de toda la sociedad, y hacia él debemos caminar".