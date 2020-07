Vara ve "un motivo de alegría" el acuerdo en Europa y que "todo el mundo haya cedido"

Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha subrayado este martes que "probablemente" vienen tiempos donde "dependemos más que nunca de la vieja Europa", por ello, ha considerado "un motivo de alegría lo que ha ocurrido a lo largo de estos días" con los líderes europeos.



"Es un motivo de alegría que todo el mundo haya cedido, es un motivo de alegría que hayamos puesto en el frontispicio de todo el diálogo, no la imposición", ha destacado el regidor extremeño en alusión al acuerdo alcanzado este martes por los líderes europeos para crear un fondo de recuperación de 750.000 millones con el que relanzar las economías del bloque comunitario.



En su intervención, el dirigente socialista extremeño ha evidenciado que "para dialogar hay que ceder, todo el mundo tiene que ceder un poquito". "Si yo estoy aquí y tu estás allí nos tenemos que encontrar en mitad del camino, no puedo pretender ni que tu vengas donde estoy yo ni yo ir donde estás tu, en eso consiste en gran manera el diálogo en el ámbito social y en el ámbito político", ha apuntado.



Asimismo, Vara ha asegurado que "habrá vacuna" para el Covid-19 y que "muy probablemente" la habrá "antes de un año" por lo que el coronavirus "será un recuerdo y un dolor para muchas familias que perdieron a sus seres queridos durante esta pandemia".



"Yo en esta legislatura que me las prometía muy felices, digo mayoría absoluta, una legislatura tranquila, a buscar mi relevo de futuro pero también con tranquilidad, y de pronto se nos cayó el mundo encima", ha manifestado al tiempo que ha señalado que "desapareció la tranquilidad, llegaron los pésames de 6 a 8 de la tarde durante dos meses a gente a la que le tenías que transmitir tu dolor sabiendo que tu dolor era también inmenso para poderles compensar, para poderles aliviar, sabiendo que no se habían podido despedir de sus familiares".



A este respecto, el regidor autonómico ha resaltado que "de todo eso sale fortaleza" y "tiene que salir mucha fuerza para hacer frente" a lo que viene "por delante". "Nadie nos va a venir a sacar de los apuros, el mundo no está ahora precisamente en las mejores manos, me refiero a aquellos que antes fuera de aquí se encargaban de dirigir un poco por donde debían ir los tiros", ha espetado.



Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma durante su intervención en el acto de reapertura del Hotel-Balneario 'El Raposo'.