Obras en AVE y red convencional coinciden en el tiempo para que duren "lo menos posible"

Ep.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana ha señalado sobre las obras que se realizarán en el tren durante este mes de mayo entre los días 6 y el 31 debido a los trabajos que Adif debe acometer en la línea y que son incompatibles con la circulación ferroviaria, que se actuará tanto en mejoras en la línea correspondiente al AVE como en la convencional y que se hace coincidir en el tiempo para que duren "lo menos posible" los "inconvenientes" a los ciudadanos.

En este sentido, el delegado ha explicado que se tiene que entender que, si se quiere que haya mejoras, se tienen que hacer esas obras y la mejor forma, según los técnicos, "es esperar un mes" y "enfrentarse a ese volumen de obra importante que, además, coincide también con una mejora en el tren convencional" y "no solo en la parte del AVE".

Así, se hace coincidir en el tiempo "para que dure lo menos posible esos inconvenientes a los ciudadanos" y se lleva a cabo "solo exclusivamente para mejorar, para mejorar y para que sea una realidad lo que está haciendo el Gobierno de España" que, como ha destacado, es el Ejecutivo que "más ha invertido en el tren en Extremadura de todos los gobiernos".

"Es verdad que estamos como estamos, pero es verdad y es cierto que este Gobierno es el que más ha invertido y, lógicamente, había que hacer estas actuaciones y se ha aprovechado, además, en estos momentos para hacer mayores actuaciones en el tren convencional, para hacer coincidir en el tiempo y la mejora de todo el tren en Extremadura", ha hecho hincapié José Luis Quintana, que sobre la posibilidad de que se reduzcan los plazos ha apuntillado que va a ser "difícil" y "complicado".

A este respecto, ha indicado que los técnicos lo que han determinado "es el mínimo tiempo posible" y ha abogado por confiar en los mismos, al tratarse de una decisión técnica. "Yo confío en los técnicos, porque sé que cuando han tomado esa decisión era la mejor para los ciudadanos", ha expuesto.

CENTRO DE MIGRANTES DE MÉRIDA

Por otro lado y preguntado por los autobuses que están saliendo desde el centro de El Prado de Mérida con destino a Madrid con migrantes para agilizar los trámites de asilo, ha recordado que la pasada semana lo ha explicado a los medios de comunicación con motivo de su reunión con el alcalde de la capital autonómica, Antonio Rodríguez Osuna, y que un autobús con 20 personas se desplaza todos los días a una comisaría de Policía en Madrid donde piden el asilo.

"Luego ya se verá si tienen o no tienen razones, porque depende del país de origen podrán o no tener justificación a ese asilo político", ha explicado, junto con que salen diariamente y que, además, se está citando también en la Comisaría de Mérida, "con lo cual en las próximas semanas todo aquel que haya reclamado pedir el asilo lo tendrá solicitado".

Mientras y sobre las críticas de Campamento Dignidad por las condiciones de los migrantes en dicho centro de Mérida, Quintana ha expuesto que cree que "se dicen cosas que luego no son", como "que hay muchos menores" y desde que está Accen de unos 60 "no hay ningún menor" de los que declararon serlo; mientras que sobre la petición de que se ponga un servicio de autobús para que puedan convivir con la población ha incidido en que no sería competencia de la Delegación de Gobierno.

Finalmente e interpelado por las informaciones que apuntan a que un juzgado de Madrid ha imputado a la jefa superior de Policía en Extremadura, Elisa Fariña por un presunto delito de falsedad documental en un proceso de oposiciones de ingreso al cuerpo, el delegado del Gobierno ha reconocido que no tiene "ningún conocimiento de ello", pero que lo que puede decir es que cree "firmemente" en la inocencia de Fariña, "porque su alto grado de profesionalidad es magnífico". "No tengo ningún conocimiento, pero estoy seguro de su inocencia", ha concluido.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios tras participar en las actividades programadas por el Día de Europa organizadas por el Colegio Sagrada Familia de Badajoz.