El presidente de la Junta apoya el plan del Gobierno para una eventual 'reescalada'

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado que el Gobierno "hace muy bien en prepararnos y en prepararse" a través del plan que tiene previsto presentar a las comunidades autónomas por si fuera necesario una "reescalada" ante la subida de contagios de coronavirus.



Y es que "si todos hemos reconocimiento que había elementos de la reacción frente al Covid que no teníamos prevista, o que nadie tenía prevista", ante la situación actual "no podemos dejar nada a la improvisación", ha resaltado Fernández Vara en rueda de prensa en Mérida.



"No dejar nada a la improvisación es tener claro cómo vamos a actuar en el caso de que se produjera una situación que lo hiciera necesaria", ha reafirmado el dirigente socialista extremeño.



Por otra parte, y respecto al hecho de que la Fiscalía de Lérida se haya opuesto al nuevo confinamiento en varios municipios, el presidente extremeño ha recordado que la Ley Orgánica de Salud Pública no atribuye a competencias a los responsables sanitarios de España para limitar la movilidad.



Esta ley les permite "como mucho poder confinar un edificio durante un tiempo, pero no limitar la movilidad", que según ha señalado Fernández Vara, "es un derecho constitucional que nosotros no podemos ejercer", ha reiterado.



Guillermo Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma, a preguntas de los periodistas este lunes tras la firma en Mérida de la Agenda para la Reactivación Social y Económica de Extremadura.