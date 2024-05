La Delegación de Defensa en Extremadura celebra sus casi 30 años de labor

Ep.

La Delegación de Defensa en Extremadura ha celebrado este martes en Badajoz un acto institucional para conmemorar sus casi 30 años de labor en una región con "mucha vinculación militar".

Lo hace además con el objetivo de seguir trabajando para el "acercamiento del mundo militar a la ciudadanía" y de que ésta tenga en cuenta a los militares "como una parte más de la sociedad".

De igual modo, la delegación, inaugurada oficialmente en su actual sede en Badajoz en mayo de 1995, celebra su día con el convencimiento de que "la seguridad es algo que hay que mantener día a día" y en lo que hay que "seguir trabajando".

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios este martes antes del acto institucional celebrado en Badajoz el delegado de Defensa en Extremadura, el coronel del Ejército del Aire, Jesús Antonio Caballero Calzada, quien ha recordado que en la actualidad en la región hay más de 5.000 militares (4.000 destinados y en torno a 1.400 alumnos en el Cefot de Cáceres).

Según ha dicho, tras una tendencia "ligeramente descendente" en los aspirantes a militar en los últimos tiempos, "ahora vuelve a aumentar" el interés por esta profesión en la comunidad, con lo que actualmente "el número se mantiene bastante estable", gracias a la "muy buena acogida" por parte de los jóvenes extremeños. "Tenemos una relación de unos cinco aspirantes por cada plaza, así que no tenemos ningún problema en cubrir las vacantes", ha explicado.

Asimismo, en cuanto a la incorporación de las mujeres al Ejército, ha reconocido que se produce "poco a poco", con una cifra en la región "muy parecida" al 13 por ciento que éstas representan de media a nivel nacional, aunque "va aumentando poco a poco".

SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO

Por otra parte, preguntado por los medios sobre que algunos países se están planteando volver a implantar el servicio militar obligatorio, Jesús Antonio Caballero Calzada ha dicho que en España "de momento parece que no lo es" necesario "porque no se ha puesto en marcha".

"Hay una categoría de reservistas que son los forzosos que lo recoge la ley pero no es necesario ponerlo en marcha de momento", ha espetado.

"Con los militares profesionales que son todos ahora mismo, más Guardia Civil y Policía Nacional tenemos las necesidades de seguridad cubiertas por el momento... Lo cual no quiere decir que no haya que estar concienciado de que la seguridad es algo que hay que mantener día a día, no es algo que tengamos ganado por derecho... Hay que seguir trabajando en ello", ha señalado.

ACTO

Cabe apuntar, igualmente, que el acto militar celebrado este martes en Badajoz ha participado en la formación Reservistas Voluntarios que no están en periodo de activación.

Durante el mismo se han entregado, asimismo, los Títulos de nombramiento de Reservista Voluntario a los que recientemente hayan adquirido esta condición, el premio Reservista Distinguido que la Delegación de Defensa otorga con carácter anual, así como los nombramientos de Reservista Voluntario Honorífico a aquellos que por edad han finalizado su relación con las Fuerzas Armadas.

También se ha hecho entrega del premio a la alumna de Secundaria y Bachillerato ganadora provincial del concurso 'Carta a un Militar Español' que se desarrolla a nivel nacional.

Este año el tema del concurso se centra en el '35 Aniversario de la mujer en las Fuerzas Armadas. Inspiración para las nuevas generaciones' como base para mostrar la función de las Fuerzas Armadas en la sociedad y su contribución para garantizar un clima de estabilidad y de bienestar tanto a nivel nacional como fuera de nuestras fronteras.