Ayuntamiento Gata instala dos arcos desinfectantes para coches en las 2 entradas al pueblo

El Ayuntamiento de Gata (Cáceres) ha instalado dos arcos desinfectantes en las dos entradas al pueblo para descontaminar los vehículos que accedan a la localidad y así dar "la máxima seguridad y la máxima prevención" a los vecinos ante la situación actual de crisis por el coronavirus.



Así lo ha señalado la alcaldesa, Cristina Rodríguez, quien ha apuntado que, para "prevenir contra el coronavirus", les ha parecido una "medida bastante eficaz" para los vehículos, "sobre todo", de los transportistas, repartidores que son los que más acuden al pueblo estos días.



"La población estamos en casa, no sale, nos pareció la manera más eficaz de intentar evitar que llegue el virus al pueblo", ha resaltado Rodríguez en declaraciones a Europa Press Televisión.



Sobre el funcionamiento, ha indicado que los arcos llevan un sensor de movimiento y cuando "detecta el vehículo", el cual debe pasar "a una velocidad muy, muy reducida", se activa y emite una solución de agua con hipoclorito sódico para "desinfectar el vehículo".



Asimismo, la alcaldesa ha destacado que esta medida ha tenido "una buena acogida" entre los vecinos ya que el objetivo de la misma es "intentar protegernos más que nada".



Por otra parte, sobre la situación de crisis actual, Rodríguez ha señalado que en el pueblo lo están llevando "bastante bien" aunque "ya se hace un poquito pesado estar en casa y les apetece salir al monte" y "disfrutar de la montaña".



Igualmente, ha destacado que, además de la medida de los arcos, también el ayuntamiento se está encargando de salir del pueblo a comprar pienso para el ganado de los vecinos puesto que en la localidad "no tienen una distribuidora" de este producto y "hay muchos vecinos que tienen que si un cochino, que si unas gallinitas".



"Cuando conseguimos un pedido que compense el bajar, porque no vamos a estar todo el día en carretera por un saquito de pienso, cuando tenemos varios los vecinos nos llaman, nos hacen el pedido, bajamos, lo compramos y hacemos reparto", ha detallado.



En cuanto al resto de servicios, la alcaldesa ha señalado que tienen tres tiendas de alimentación y farmacia por lo que "no hace falta2 que los vecinos vayan a otros pueblos a abastecerse porque tienen "suministro de prácticamente todo".