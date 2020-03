SES reparte casi medio millón de EPIS en centros sanitarios y sociosanitarios extremeños

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha distribuido en los centros sanitarios y sociosanitarios de la región, desde el pasado 13 de marzo, un total de 473.768 unidades de material de Equipos Protección Individual (EPIS).



En concreto, 271.158 mascarillas quirúrgicas tipo I, II y IIR; 25.160 mascarillas de protección FFP; 3.004 mascarillas de protección FFP3; 5.405 gafas de protección; 148.000 guantes de nitrilo con y sin polvo; 13.561 batas desechables e impermeables y 7.480 de solución hidroalcohólica.



Así pues, la gestión y distribución del material se lleva a cabo desde los servicios centrales del SES a través de la central logística situada en el polígono industrial El Nevero de Badajoz.



El material distribuido procede del SES, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) dependiente del Ministerio de Sanidad, de Inditex y de donaciones de diversas empresas, tal y como informa la Junta en una nota de prensa.

Igualmente, ha destacado que los centros hospitalarios de la región llevan un seguimiento y control del stock de material de protección para un "uso racional" de los equipos en la actividad habitual de los centros sanitarios, tanto hospitales como centros de salud.



El consumo se realiza con los criterios que han marcado las autoridades, que son los que conocen cómo hacer la protección de los profesionales y los EPIS que existen son "suficientes para mantener un periodo de seguridad hasta que pudieran llegar nuevas remesas".



"Frente a los rumores y bulos, en este momento no hay falta de material, los profesionales y los pacientes tienen lo que necesitan, según los criterios marcados por la autoridad sanitaria y que son suficientes para mantener la seguridad de nuestros profesionales", ha remarcado la Junta.



En esta línea, el Ejecutivo regional ha desmentido, por tanto, las noticias e imágenes que circulan por las redes sociales sobre ausencia de equipamiento.



"Algunas de ellas son personas que, motu propio, incorporan equipamientos de protección no autorizado y que no se corresponden con lo que deberían llevar por su labor asistencial, según el protocolo establecido", ha sentenciado.