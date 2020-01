El PP extremeño critica el "control que el Gobierno quiere sobre la justicia"

Ep



El portavoz del PP de Extremadura, Fernando Pizarro, ha considerado que la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de proponer a la exministra de Justicia Dolores Delgado, como Fiscal General del Estado, hace referencia al "control que el Gobierno quiere tener sobre la justicia".



De esta forma, el Gobierno quiere "tener a una persona que controle y que esté al servicio del independentismo y de los casos de corrupción de PSOE, para que se hable menos de ellos, ha señalado Fernando Pizarro en rueda de prensa este lunes en Mérida tras conocer la propuesta de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado.



"Ese control de los poderes del Estado lo quiere imponer a través de un nombramiento que no se ajusta a la moral", ha reafirmado el portavoz del PP extremeño.



Pizarro ha insistido que con esta propuesta, el Gobierno incide en el "control de la justicia, para tener la posibilidad de controlar todo aquello que tiene que ver con el independentismo catalán, y con los casos de corrupción del PSOE en Andalucía", ha dicho.



MÁS MINISTROS QUE COMUNIDADES AUTÓNOMAS



Así, y respecto al nuevo Gobierno formado por Pedro Sánchez, Fernando Pizarro ha considerado que "un gobierno de 22 ministros es de todo menos austero", tras lo que ha señalado que se han creado "carteras que han sido direcciones generales con anterioridad", y que "van a dificultad mucho la coordinación y la comunicación" entre ellas.



"Estamos ante el Gobierno más caro de la democracia", ha reafirmado e portavoz del PP extremeño, quien ha señalado que "se habla ya de casi 100 millones de euros más en el desarrollo de este Gobierno", en el que se han aumentado las personas de confianza y los altos cargos, con un Consejo de Ministros "casi multitudionario".



En ese sentido, ha lamentado que en un Gobierno con "más ministros que comunidades autónomas, sumando las dos ciudades autónomas", no haya ningún ministro extremeño que pueda defender los intereses de esta comunidad autónoma, todo ello a pesar de que en los últimos meses, Fernández Vara ha estado "defendiendo lo indefendible" para apoyar a Pedro Sánchez.



Esta ausencia de un ministro extremeño pone de manifiesto, a juicio de Pizarro, que "Extremadura significa poco para Pedro Sánchez", y que además, el presidente del Gobierno "confía poco" en Fernández Vara, ya que "no le perdona su apoyo inicial a Susana Díaz", ha dicho.



Por todo ello, el portavoz del PP extremeño ha vaticinado que se prevé una "legislatura complicada para la región", que tiene "grande retos que son difíciles de afrontar individualmente", entre los que ha citado la despoblación, el desempleo y el "alto índice de pobreza".



En ese sentido, ha apuntado que "a buen seguro", cuando se negocien los Presupuestos Generales del Estado (PGE), "si finalmente salen adelante con el apoyo de independentistas y de Bildu y el PNV", pues "la balanza se inclinará hacia esos territorios", y Extremadura "se tendrá que conformar con las migajas".



De hecho, el portavoz regional del PP ha señalado que el año ha comenzado en 2020 con "dos importantes mazazos" para Extremadura, como son la "prohibición de que el cultivo del cava crezca", y eliminación de taquillas en las estaciones de Renfe, y que provoca que el "tren indigno" además sea "mucho más caro y menos eficiente".