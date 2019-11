El largometraje 'Buñuel en el laberinto de las tortugas' se promociona en Hollywood

El largometraje de animación "El laberinto de las tortugas", coproducido por la productora extremeña The Glow, se promociona en Hollywood.



Así pues, este miércoles, 6 de noviembre, a las 19:30 hora local de Los Ángeles, se celebrará un evento de promoción del largometraje, para darlo a conocer a Académicos de los Oscar y los Globos de Oro.



En concreto, se trata de un evento del tipo "For your Consideration", que consiste en un acto en el que los miembros de la Academia conocen la película y al equipo artístico y de producción.



El objetivo es conseguir el voto para la nominación al Oscar a la mejor película de animación, según informa en una nota de prensa la productora extremeña The Glow.



A la presentación asiste José María Fernández de Vega, como coproductor extremeño, el director Salvador Simó, y el compositor de la banda sonora, Arturo Cardelús.



Además, durante toda la semana la comitiva extremeña se reunirá con diferentes productores asentados en Los Ángeles, para buscar lazos de coproducción entre Extremadura y Estados Unidos.



BASADA EN LA NOVELA GRÁFICA DE FERMÍN SOLÍS

Basada en la novela gráfica del cacereño Fermín Solís, trata sobre el rodaje en Las Hurdes de la tercera película de Luis Buñuel "Tierra sin Pan".



Para esta película, Glow creó en Almendralejo unos estudios de animación por donde han pasado más de 80 artistas. Junto a la extremeña, producen las españolas Sygnatia y Hampa Studio, y la holandesa Submarine.



Cabe recordar que el evento de este miércoles cuenta con la participación de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, y de Alimentos de Extremadura, a través de una campaña de difusión de los productos extremeños en el cocktail que se celebrará a continuación de dicha proyección.