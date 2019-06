CCOO crea departamento para luchar contra discriminación colectivo LGTBI en ámbito laboral

Ep.



El sindicato CCOO de Extremadura ha creado un departamento para luchar contra la discriminación del colectivo LGTBI en el ámbito laboral, al que ofrecerá asesoramiento y ayuda de forma gratuita.



La secretaria general de CCOO de Extremadura, Encarna Chacón, y el responsable de dicho departamento, Porfirio Méndez, acompañados por la secretaria de la Mujer en el sindicato, Lourdes Núñez, han presentado este nuevo recurso nacido para combatir la discriminación laboral por razón de orientación sexual.



Así, según ha explicado Méndez, el objetivo del departamento LGTBI de CCOO de Extremadura es terminar con la discriminación que sufre este colectivo en la ámbito laboral, así como con las dificultades de acceso, promoción y condiciones de trabajo.



También persigue fomentar las buenas prácticas empresariales en materia de diversidad para "naturalizar" e integrar a todas las personas, con la intención de que todos los trabajadores, independientemente de su condición sexual, tengan los mismos derechos en permisos y licencias, especialmente en casos de progenitores no gestantes y en cuestiones de conciliación laboral y familiar.



Porfirio Méndez ha explicado que este departamento se dirige a cualquier persona que tenga dudas o problemas en su entorno de trabajo relacionados con su orientación sexual, además de aquellos trabajadores para informar, asesorar y ofrecer defensa legal en distintas situaciones que puedan afrontar.



Por otro lado, también se dirige a la representación sindical en las empresas, al empresariado de la región, a las administración pública y a la sociedad en general para cualquier actividad que contribuya a erradicar las discriminaciones por orientación sexual.



LABOR DE ASESORAMIENTO



El departamento LGTBI de CCOO de Extremadura asesorará en situaciones de discriminación por acceso al empleo, tanto en la selección como en la contratación; en la promoción laboral; en la formación y en la discriminación salarial.



También en los casos de acoso sexual y/o por razón de sexo, en la defensa de los derechos laborales de las víctimas de delitos de odio y en la vulneración de cualquier otro derecho que produzca discriminación por LGTBIfobia en el ámbito laboral.



Asimismo, Porfirio Méndez ha apuntado que el departamento colaborará con distintas asociaciones para dar una perspectiva de ámbito laboral a la consecución de la igualdad real y efectiva de los trabajadores y trabajará para incorporar medidas de igualdad real a través de la negociación colectiva.



De la misma manera, asesorará en la elaboración de protocolos de acoso por razón de sexo en el ámbito laboral e impartirá formación y sensibilización en LGTBIfobia, con talleres, charlas y otras acciones formativas.



ACABAR CON LA "AMENAZA" DE LA ULTRADERECHA



Por su parte, la secretaria general de CCOO de Extremadura, Encarna Chacón, ha recalcado que el sindicato lucha por la igualdad real y efectiva de la clase trabajadora y, en esa línea, ha detectado la "amenaza cada vez más visible" de la ultraderecha que plantea una "cercenación" de derechos individuales y un modelo único de familia.



Por ello, ha reiterado que CCOO siempre defenderá principios como la solidaridad, la igualdad y, ante cualquier "ataque", reivindicará la defensa del Estado democrático y los derechos de las personas LGTBI de la región.



Así, Chacón ha exigido que no se dé "ni un paso atrás en los derechos civiles y sociales", al tiempo que ha abogado por garantizar la igualdad de trato de todos los trabajadores de la región, independientemente de su orientación sexual.



También, y preguntada la secretaria general de CCOO de Extremadura por las dificultades a la hora de 'salir del armario' en ámbitos como el deporte, Chacón ha dicho que no se puede olvidar de que la sociedad tiene un carácter "patriarcal" y los "prejuicios sociales son complicados".



De esta forma, ha indicado que por miedo a "deteriorar su imagen y su proyección pública tenga temor a manifestar su sexualidad e manera natural", por lo que ha considerado que es un "problema fundamentalmente de estereotipos y de prejuicios".



En este sentido, ha abogado por una Ley LGTBI estatal y promocionar, desde la educación, por ejemplo, la existencia de otros modelos de familia diferentes a la tradicional.



"