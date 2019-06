De Miguel espera que PSOE no aplique el rodillo apisonador y empleo e igualdad sean retos

Ep

La portavoz del Grupo Unidas por Extremadura en la Asamblea de Extremadura, Irene de Miguel, ha dicho que espera que el PSOE no aplique durante esta legislatura el "rodillo apisonador" sobre la oposición con su mayoría absoluta, y ha situado el empleo, la igualdad y la puesta en marcha de un modelo productivo "con acento extremeño" entre los "retos" por los que hay que trabajar.



Tras señalar que esta legislatura "va a ser la legislatura de la mayoría absoluta", ha apuntado que espera que "no se atice como un rodillo apisonador sobre las iniciativas de la oposición", sino que "haya entendimiento", aunque ha reconocido que "lo cierto es que la legislatura anterior, sin tener mayoría absoluta" a su grupo parlamentario por parte del PSOE "le fueron vetadas cerca de ocho leyes".



En este sentido, ha apostado por que el socialista Guillermo Fernández Vara "no" vuelva "a andar el mismo sendero" y entienda que "el diálogo y el consenso son las mejores herramientas para que las modificaciones que se hagan en la Asamblea las leyes que se impulsen sean leyes que aguanten durante el tiempo, que sean leyes que asuma toda la población, toda la ciudadanía y no sólo de una parte como imposición".



Asimismo, ha citado la generación de empleo "de calidad", la puesta en marcha de un modelo productivo "con acento extremeño" y la igualdad como "retos" por los que, para Unidas por Extremadura, hay que trabajar en esta legislatura.



"Yo creo que los retos que tiene este gobierno por delante es el empleo y no sólo la generación de empleo sino empleo de calidad, que haga que la gente tenga oportunidades aquí en Extremadura y no tenga que marcharse", ha dicho en rueda de prensa tras la constitución este martes de la Asamblea, con la que se inicia la X Legislatura en la comunidad.



TRANSICIÓN ECOLÓGICA



También entiende que otro "gran reto" es "entender toda la potencialidad que tiene Extremadura para poner en marcha un modelo productivo con acento extremeño" que valore los recursos y el medio ambiente de la comunidad, y que entienda también que la región puede ser "punta de lanza" de un modelo productivo basado en la "transición ecológica" y "no vagón de cola de otro tipo de propuestas y modelos que nada tienen que ver con Extremadura y que daría igual implantarlos en Extremadura, que en Alcorcón que en la Comunidad Valenciana".



Asimismo, cree que esta legislatura es también "la legislatura de la igualdad" y espera que el gobierno de Vara "apueste por la igualdad, por hacer políticas feministas, que lleven a que los hombres y las mujeres tengamos las mismas oportunidades y que se acaben todo tipo de violencias machistas contra las mujeres".



Finalmente, Irene de Miguel ha deseado igualmente que esta nueva legislatura sea "provechosa para todos" y también para los medios de comunicación.