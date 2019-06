PSOE Extremadura propone a Blanca Martín para que vuelva a ser Presidenta de la Asamblea

De esta forma, lo ha anunciado el portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, tras la reunión de la Ejecutiva del PSOE este viernes en Mérida, añadiendo que, junto a la propuesta de Blanca Martín para revalidar como máxima responsable de la Cámara Legislativa, se ha planteado la composición de la Dirección del Grupo Parlamentario Socialista.

Concretamente, la Presidenta del Grupo será Estrella Gordillo, la portavoz, Lara Garlito, el portavoz adjunto, Carlos Labrador y, la Secretaria General, Ana Belén Fernández.

Sobre los pactos, González ha reclamado a Ciudadanos coherencia y, ha subrayado que, se trata de una decisión "o quiere un cambio que es lo que han pedido los ciudadanos de Badajoz, Cáceres o Almendralejo o, aceptan el planteamiento que viene de los sillones de Madrid", matizando que "queremos esperar a lo que pase mañana y, hay ciudadanos que no estarían de acuerdo con que sus votos no vayan al cambio" y, ha concluido que "ellos son los que tienen que tomar la decisión y, no queda mucho tiempo, quedan 18 horas".

HABRÁ AMPLIACIÓN