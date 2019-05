Extremadura contaba en 2018 con 5.635 médicos colegiados, un 2,5% más en tasa anual

Rd./Ep.



El número de médicos colegiados en Extremadura ha aumentado un 2,5 por ciento en tasa anual (2,7 por ciento en España), hasta alcanzar un total de 5.635 en el año 2018, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



A su vez, los enfermeros colegiados se han incrementado un 8,7 por ciento interanualmente en la región (2,6 por ciento a nivel nacional), hasta situarse en 8.008. Además, dentro de este colectivo, 233 personas estaban registradas como matronas, un 11 por ciento más que el año anterior (2,5 por ciento en España).



Así pues, entre los profesionales colegiados que se han incrementado en 2018 destacan psicólogos (64 por ciento) y logopedas (8,4 por ciento). Por otro lado, se han reducido los biólogos (-66,7 por ciento), físicos (-16,7 por ciento) y podólogos (-2,6 por ciento).



Al mismo tiempo, por cada 1.000 habitantes había colegiados en Extremadura 5,29 médicos (5,55 en España) y 7,51 enfermeros (6,55 a nivel nacional) en 2018, tal y como informa en una nota de prensa el Instituto de Estadística de la Comunidad Autónoma (IEEX).



De las profesiones analizadas en esta estadística, ocho han reflejado una presencia mayoritariamente femenina en el año 2018 en Extremadura. Los colectivos con mayor porcentaje de mujeres han sido terapeutas ocupacionales (90,4 por ciento), logopedas (88,3 por ciento), y enfermeras con título de matrona (87,6 por ciento).



Por el contrario, las profesiones que han presentado las menores índices de feminidad en 2018 han sido biólogos (0 por ciento), físicos con especialidad sanitaria (20 por ciento) y protésicos dentales (22,7 por ciento).



Asimismo, atendiendo a la distribución por grupos de edad, los mayores porcentajes de profesionales sanitarios menores de 45 años se han encontrado en terapeutas ocupacionales (97,4 por ciento) y fisioterapeutas (91,8 por ciento). El menor porcentaje en este grupo de edad, (exceptuando los biólogos que no registraron ningún colegiado en ese grupo de edad), lo ha presentado el colectivo de médicos (36,2 por ciento).



Finalmente, según la situación laboral, los menores porcentajes de colegiados no jubilados en el año 2018 se han dado en enfermeros con titulación de matrona (72,5 por ciento), químicos (85,4 por ciento), médicos (87,8 por ciento) y enfermeros (90,1 por ciento).



DATOS NACIONALES



Por su parte, el número de profesionales Sanitarios colegiados en España se ha situado en 852.481 en 2018, un 3,7% más que en el año anterior. El colectivo mayoritario ha sido el de enfermeros (36,10%), seguido de médicos (30,57%) y, con mucha distancia, los farmacéuticos (8,69%), según el informe de Profesionales Sanitarios Colegiados publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística.



El número de médicos colegiados en España ha aumentado en 6.792 personas (un 2,7%) hasta alcanzar un total de 260.588 en el año 2018.Por su parte, los enfermeros colegiados se han incrementado en 7.938 personas (un 2,6%), situándose en 307.762; dentro de este colectivo, 9.236 personas estaban registradas como matronas (un 2,5% más que en 2017). En cuanto a los farmacéuticos, el número de colegiados se ha situado en 74.000 con un incremento del 2,1 por ciento.



Así, se produce un aumento del número de colegiados de todas las profesiones sanitarias salvo la de los químicos (-7,4%) y biólogos(-32,7%), que son junto con los físicos los de menor representación. Mientras, los mayores incrementos se han dado en físicos con especialidad sanitaria (25,9%), psicólogos (25,8%) y terapeutas ocupacionales (16,4 por ciento).



Por sexo, sigue aumentando las mujeres que ya representan más del 68 por ciento de todos los profesionales (580.491, con un aumento en 2018 de 4,2 por ciento), frente los hombres (271.990 en 2018, un 2,7 por ciento). La profesión sanitaria tiene una presencia mayoritariamente femenina.



En 13 de las 16 profesiones analizadas había más mujeres colegiadas que hombres. Los colectivos con mayor porcentaje de mujeres en 2018 fueron los de logopedas (el 93,6% eran mujeres), terapeutas ocupacionales (91,0%) y dietistas nutricionistas (86,4%). Por el contrario, las profesiones que han presentado los menores índices de feminidad en el año 2018 han sido protésicos dentales (28,8%), físicos con especialidad sanitaria (33,6%) y veterinarios (49,5 por ciento).



Atendiendo a la distribución por grupos de edad, los mayores porcentajes de profesionales sanitarios menores de 45 años se han encontrado en terapeutas ocupacionales (92,2%), dietistas nutricionistas (90,3%) y fisioterapeutas (86,1%). Los menores porcentajes en este grupo de edad lo han presentado los colectivos de médicos (36,9%), biólogos con especialidad sanitaria (42,5%) y protésicos dentales (43,6%).



Según la situación laboral, los menores porcentajes de colegiados no jubilados se han dado en médicos (86,0%), enfermeros (89,9%) y químicos con especialidad sanitaria (93,6%). Por su parte, los mayores porcentajes de profesionales colegiados no jubilados se han dado en dietistas nutricionistas y terapeutas ocupacionales (99,9% en ambos) y psicólogos (99,6 por ciento).



TASAS POR HABITANTE



El número de profesionales sanitarios colegiados por cada 1.000 habitantes difiere según el colectivo. En el año 2018 el de enfermeros ha presentado la mayor tasa (6,55 por 1.000 habitantes),seguido de médicos (5,55) y farmacéuticos (1,58).



Por el contrario, las tasas más bajas se han alcanzado en los colectivos de terapeutas ocupacionales (0,09) y dietistas nutricionistas (0,10). En el caso particular de los enfermeros con especialidad de matrona, la tasa ha sido de 0,88 profesionales por cada 1.000 mujeres en edad fértil.



El número de profesionales colegiados por habitante ha aumentado en todos los colectivos, excepto en el de protésicos dentales que no ha variado. Las tasas que más se incrementaron han sido las de psicólogos (en 0,14 por cada 1.000 habitantes), enfermeros (0,12) y médicos (0,11).



DATOS POR COMUNIDADES



El número de médicos colegiados ha aumentado en todas las comunidades autónomas en 2018. Los mayores incrementos se han dado en Canarias (3,7%), Cantabria (3,5%) y La Rioja (3,3%). Por el contrario, los menores aumentos se han registrado en Aragón (1,7%) y en Castilla y León y la ciudad autónoma de Ceuta (1,8% en ambas).



Las comunidades con mayores tasas de médicos colegiados han sido Madrid (6,77 por cada 1.000 habitantes), Aragón (6,76) y Navarra (6,41). Por el contrario, las ciudades autónomas de Melilla (3,47) y Ceuta (3,92) y Castilla-La Mancha (4,37) han presentado las tasas más bajas.



En el caso de enfermeros, el número de colegiados ha aumentado respecto al año anterior en todas las comunidades autónomas, salvo en La Rioja (-0,2%). Los mayores incrementos se han dado en la ciudad autónoma de Ceuta (9,6%), Extremadura (8,7%) y la ciudad autónoma de Melilla (4,6%). Por su parte, Navarra (0,5%), Asturias (0,9%) y Castilla-La Mancha (1,0%) han registrado los menores aumentos.



Las comunidades con mayores tasas de enfermeros colegiados han sido Navarra (10,40 por cada 1.000 habitantes), Cantabria (8,12) y Madrid (7,94). Por su parte, las menores tasas se han dado en Región de Murcia (con 4,43 enfermeros colegiados por cada 1.000 habitantes), Baleares(5,34) y Andalucía y Galicia (5,37 en ambas).



En cuanto al resto de profesiones, los ratios más elevados de farmacéuticos colegiados por cada 1.000 habitantes se han dado en Navarra (2,29), Madrid (1,95) y Galicia (1,90). Por su parte, las menores tasas se han encontrado en las ciudades autónomas de Melilla (1,01) y Ceuta (1,07) y en Baleares (1,14).