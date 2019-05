Ibarra: PSOE "defiende" Constitución "a marcha martillo contra quienes quieren cargársela"

El expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha recordado que "el único partido que elaboró y voto la Constitución se llama Partido Socialista Obrero Español, el único partido que queda en España" y, además, ha asegurado que su formación va a "defender" la Constitución "a marcha martillo contra aquellos que quieren cargársela".



"Vamos a seguir peleando por nuestras ideas defendiendo los derechos de los ciudadanos. Cada vez que hay un gobierno socialista, los derechos de los ciudadanos aumentan", ha insistido en un acto electoral celebrado este pasado miércoles, día 22, en Jerez de los Caballeros (Badajoz).



También se ha referido a los jóvenes a los que se ha dirigido asegurando que el PSOE les va a "ayudar a cumplir" sus "ideas, sueños y aspiraciones".



"Escuchar a los jóvenes solamente está dispuesto a hacerlo el PSOE" porque "esto no lo ha hecho nunca ningún partido", ya que el "único interés" que tienen es "quitar de en medio" al Partido Socialista, ha espetado Ibarra, quien también ha recordado que fueron los gobiernos socialistas los que "abrieron escuelas, institutos y universidades" para que Extremadura tuviese "esperanza y futuro", tal y como informa en una nota de prensa el PSOE provincial de Badajoz.



Por último, Rodríguez Ibarra ha asegurado que el PSOE aspira a "ganar" las elecciones "con la verdad", porque "la gente tiene que saber" que su partido "no" va a "fallar", que va a "dar respuesta a los miedos y necesidades" de la ciudadanía, ha reafirmado.



EL PRINCIPAL PARTIDO



A su vez, el secretario general del PSOE provincial de Badajoz y candidato a la Asamblea de Extremadura, Rafael Lemus, ha destacado que el PSOE ha vuelto a convertirse en el "principal" partido de los españoles y extremeños.



Rafael Lemus ha realizado estas declaraciones en el acto celebrado en la Alcazaba de Jerez de los Caballeros ante más de 300 personas, en el que también ha participado -además de Ibarra- la alcaldesa de Jerez de los Caballeros y candidata socialista a la reelección, Virginia Borrallo.



Durante su intervención, Rafael Lemus ha destacado que el PSOE está "cargado de futuro". "El PSOE, de nuevo, ha demostrado que sustentándose en los valores por los que lleva luchando en sus 140 años de historia ha vuelto a convertirse en el principal partido de los españoles y de los extremeños. Es un partido viejo y nuevo con el que se identifica la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas", ha reafirmado.



Así, Rafael Lemus ha incidido en que valores como "la tolerancia, la libertad, la solidaridad, la fraternidad y la igualdad" son los que defienden los socialistas para construir "una sociedad mejor".



Además, Lemus ha criticado que cuando el PSOE tiene la "oportunidad" de "transformar la realidad de la gente", hay partidos que en lugar de contribuir a "transformar la realidad hablando y dialogando con nosotros", se dedican a "zancadillearnos", sin darse cuenta que "a quienes perjudican en realidad es a la ciudadanía".



En este sentido, ha resaltado "la capacidad" del PSOE para "hablar y dialogar" en estos cuatro años de gobierno socialista al frente de la Junta de Extremadura para "devolver los derechos fundamentales que el PP arrebató a los extremeños y extremeñas", ha dicho.



De igual modo, Rafael Lemus ha llamado a la movilización y ha pedido el voto para el PSOE para que "sigamos avanzando, evolucionando y progresando hacia el futuro con ilusión y esperanza", para convertir a Jerez de los Caballeros no sólo en un "referente comarcal" sino "también provincial", ha concluido.



PROYECTO DE FUTURO



Por otro lado, la alcaldesa de Jerez de los Caballeros y candidata socialista a la reelección, Virginia Borrallo, ha destacado que en estos cuatro años los socialistas han "dado una vuelta y media a Jerez", y ha asegurado que "el proyecto socialista realista compuesto por 14 puntos representa el avance y el futuro para hacer de Jerez de los Caballeros y sus pedanías localidades más amables".



En este sentido, ha señalado que el equipo de gobierno formado por "gente humilde, honrada y trabajadora" le ha dado "una vuelta y media a Jerez" donde el empleo ha sido una de las "grandes prioridades", y se ha "eliminado" la deuda que había en el ayuntamiento.



"Llevamos 660 días sin deuda y eso es un verdadero logro", ha reafirmado, a la vez que también ha resaltado la "recuperación" de derechos y servicios como el bus urbano, las ayudas a domicilio y el centro de día para los mayores, la radio municipal que "cerró el PP de Monago", y la implantación de la fibra óptica "en un claro reflejo de avance hacia el futuro para el asentamiento de empresas en la localidad".



También, ha resaltado que con el PSOE se ha puesto en "funcionamiento" el parque de bomberos y se está "trabajando" en la recuperación del patrimonio artístico y cultural.



Finalmente, Virginia Borrallo se ha comprometido a seguir trabajando para "mejorar la vida" de los jerezanos y jerezanos a través de "un ayuntamiento abierto, cercano y participativo", para lo que ha pedido "llenar las urnas de ilusión y de futuro" el próximo 26 de mayo depositando la "confianza" en el PSOE.