PSOE: Mujeres necesitan medidas de tratamiento integral y no solamente bonificación fiscal

La diputada del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura María, Teresa Macías, ha insistido en que las mujeres necesitan "medidas de tratamiento integral" y "no solamente" una bonificación fiscal, como ha propuesto este viernes el PP extremeño.



Así, Macías ha insistido en que el Ejecutivo presidido por Guillermo Fernández Vara ha establecido esta legislatura "medidas de tratamiento integral", a pesar de llegar al poder con una comunidad que estaba "intervenida" y en la que se incrementaron las brechas.



"Cuántas (mujeres) hay en Extremadura que no tienen declaración de la renta propia, cuántas hay que cuando tienen que salir arrastrando de sus casas con sus hijos porque las matan lo que necesitan son ayudas inmediatas", ha insistido en declaraciones a los medios de comunicación.



De esta forma, ha recordado que hace unas días se aprobó en Consejo de Gobierno una nueva convocatoria para el apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género, además de valorar las acciones que desarrolla el Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEx) y el trabajo coordinado con los ayuntamientos.



También ha expuesto que el actual gobierno extremeño ha establecido oportunidades para el emprendimiento femenino, además de incentivar la contratación de mujeres.



En este sentido, ha insistido en que el PSOE seguirá trabajando con medidas específicas para promover la igualdad entre hombres y mujeres y que se recogerán en el programa electoral para las próximas elecciones.



Por ello, la diputada María Teresa Macías ha criticado que las medidas fiscales anunciadas este viernes por el PP "contrastan" con lo realizado durante su gobierno, ya que, como ha asegurado, "no se ha sufrido mayor presión fiscal" que durante el gobierno del PP.



Asimismo, ha recalcado que el PSOE celebrará este Día Internacional de la Mujer "como siempre", junto a las mujeres y compañeros que, de "manera constante", han luchado por la "igualdad real y efectiva", una lucha que puede estar "amenazada" por nuevas fuerzas de "extrema derecha", ha advertido.



Y, ha afirmado que, "con el peligro además de que otras fuerzas democráticas que hasta hace un tiempo tenían muy claro dónde teníamos que estar ahora se han olvidado y se desmarcan haciéndose eco de esos populismos que lo único que quieren en venir a reforzar posturas machistas".