El CES destaca que la población extremeña está "estabilizada" en términos cuantitativos

El Consejo Económico y Social (CES) de Extremadura ha considerado que la población extremeña está "estabilizada" en términos cuantitativos aunque experimenta un proceso de "deterioro estructural".



Así se establece en el informe 'Reto demográfico y equilibrio en Extremadura' que el Consejo Económico y Social de Extremadura (CES) ha presentado este martes en la Asamblea de Extremadura, en un acto en el que han participado la presidenta de este órgano, Mercedes Vaquera; el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara; el consejero del CES Ricardo Salaya, y a la que han asistido representantes de los agentes sociales y económicos de la región.



En su intervención, Mercedes Vaquera ha destacado que el objetivo del informe es comprender "la magnitud del problema" del despoblamiento en la región, así como la evolución "reciente" del mismo, con el fin de localizar las áreas concretas que "lo padecen con mayor intensidad" y detectar las regularidades que puedan permitir caracterizarlo, ha señalado.



En este sentido, ha resaltado que desde los años 80, Extremadura no experimenta una "pérdida excesiva de población tal y como se dice, sino una redistribución de la misma" desde los pueblos más pequeños de la región a núcleos urbanos más amplios, ha afirmado.



No obstante, ha remarcado que "no hay que ser conformista", al tiempo que ha destacado que el informe ofrece un análisis "real" de la situación y evidencia "problemas" como el envejecimiento de la población o la baja natalidad, ha destacado.



