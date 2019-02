Monago cree que encarcelamientos prueban que "ha habido corrupción" en gobierno regional

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, se ha referido al ingreso en prisión de los exgerentes de FEVAL, Juan Cerrato, y de la Orquesta de Extremadura, Pedro Salguero, y ha señalado al respecto que estos encarcelamientos demuestran que "ha habido corrupción en el gobierno de Fernández Vara".

Durante una rueda de prensa en Cáceres, Monago ha recordado que las irregularidades en FEVAL y en la OEX fueron denunciadas por el Partido Popular de Extremadura y que por esas denuncias "a algunos nos llovieron chuzos de punta".

No obstante, Monago ha lamentado que la noticia de la entrada en prisión de estos dos socialistas "que fueron nombrados por Fernández Vara" para dirigir estas instituciones han tenido que ser transmitida por el PP. Así, ha concretado que el exgerente de FEVAL ingresó en la cárcel en el mes de octubre y "nadie ha sabido nada" hasta ahora.

Sobre el caso FEVAL, el presidente del PP también ha pedido que se añada una "adenda" al "libreto" que escribió "una persona muy próxima a Vara" y en el que se aseguraba que el escándalo en la institución ferial era una "cortina de humo" y un ataque contra el presidente socialista.

Además, ha comentado que "hay que hacer una adenda a ese libro, porque FEVAL es una cosa juzgada y en la cárcel está el administrador", así que "pediría que ese libro se corrija" y "Fernández Vara sabe bien a qué libro me refiero".

Junto con ello, ha mostrado su convicción de que "algún día" los extremeños conocerán lo que está sucediendo en el procedimiento judicial abierto por el caso de los cursos de formación para ocupados, que también denunció el Partido Popular.

Al respecto, ha lamentado que, pese a que hay 25 imputados, se está aplicando la "ley del silencio" y "no ha salido ni una imagen", "ni se conoce una declaración", "ni tenemos información, cuando hasta la Fiscalía, en su memoria, ha denunciado el retraso en esta causa".

A este respecto, ha matizado que "no quiero decir que no creo en la administración de justicia, pero cuatro años se me hacen mucho tiempo", considerando que "no" le parece "fácil de explicar" que, cuando algún miembro del PP va al juzgado "sale su foto entrando", mientras que en este caso, con 25 imputados "no ha salido ni una foto".

Según Monago, "cuando uno entra en el juzgado entra por la puerta, lo ve el vigilante jurado, lo ve el secretario judcial, lo ve el auxiliar judicial, lo ve el fiscal, y le toma declaración el juez y lo ve un montón de personas que están por ahí, pero no ha salido ni una foto de este tema", añadiendo que le "sorprende", "aplicando el sentido común", que habiendo 25 imputados "no sepamos nada".